La noche de los Oscar ha sido seguida con atención por todo el mundo y los famosos no han querido ser menos. A través de sus cuentas de Instagram, rostros muy conocidos como Alba Díaz han hecho su seguimiento particular de la ceremonia.

La hija de Vicky Martín Berrocal publicó algunas stories en las que mostraba su admiración y su tremenda emoción por ‘Ha nacido una estrella’, la película de Lady Gaga y Bradley Cooper, a la que ha definido como “la mejor película que he visto en mi vida”. Por cierto, hay que destacar que la cinta recibió un Oscar a Mejor Canción por la banda sonora, interpretada por los protagonistas.

Sus sentimientos estaban a flor de piel y su emoción crecía conforme avanzaba la noche, recogiéndola en su Instagram: “Si tuviera que ver una sola película en toda mi vida, sería esta” o “Yo llorando por detrás“. Una exaltación que no sentó nada bien a cierta parte de sus seguidores, que le empezaron a recriminar una sobreactuación.

Ni corta ni perezosa, la hija de Vicky Martín Berrocal se defendió de sus detractores y explicó por qué le suscitaba tanta emoción la película de Gaga: “Alguno me está diciendo que soy una exagerada. No todo el mundo siente lo mismo con una canción, con una película o incluso con una mirada. Esta me ha enseñado tantas cosas… seré muy sentimental, a lo mejor, no lo sé, pero de verdad que me ha llegado al corazón. Para gustos, los colores”, explicaba en una storie.

Puede que en otro momento de su vida, Alba Díaz no hubiera reaccionado con tanta sensibilidad a la película, pero puede llegar a entenderse ya que está viviendo su particular cuento de hadas junto a Javier Calle. No obstante, en los últimos días ha habido un contratatiempo que ha puesto en un brete la relación sentimental entre el empresario y la influencer: Alba quiere cursar sus estudios en Moda en París, por lo que se pondría más distancia de por medio a la relación.

