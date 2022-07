Este fin de semana es especial para Emma García. No solo porque encara sus últimos dos programas al frente de ‘Viva la vida‘, también porque celebra su aniversario de bodas con Aitor Senar. Hace 22 años, la presentadora se daba el «sí, quiero» con el amor de su vida, a quien conoció cuando eran adolescentes y con el que tiene una hija en común, Uxue. A pesar de que lleva su vida personal de forma muy discreta, la propia vasca ha dado algunos detalles sobre el hombre de su vida.

Emma García conoció a su marido cuando tan solo tenía 16 años, en plena adolescencia. Fue un auténtico flechazo, aunque no empezaron a salir desde aquel momento. La propia presentadora ha explicado en varias ocasiones que hubo varias «paradas» en su relación. Fue ella quien le pidió matrimonio a Aitor Senar y poco después tuvieron que enfrentarse a su primera prueba de fuego. «Al poco tiempo de casarnos, en 2000, Mediaset me llamó para que me viniera a Madrid. Él siempre ha mirado por mí y porque me fuese bien la vida. Yo siempre he mirado por él«, reveló la presentadora en su programa hace unos años.

22 años de un matrimonio muy estable que está basado en la confianza y en la constante comunicación. Aitor Senar, ingeniero de profesión, es un hombre muy discreto que siempre ha buscado el bienestar de su mujer. Ha hecho lo imposible para que ella estuviera al pie del cañón en la cadena de Fuencarral. Tanto es así que tras nacer su primogénita a la periodista le fue imposible coger la baja maternal y fue él quien «decidió dejarlo todo y quedarse las 24 horas cuidando de nuestra hija». Aunque no le gusta hablar de su vida priva, sí es cierto que Emma García ha dado pequeñas pinceladas sobre su matrimonio en algunos programas de ‘Viva la vida’. La periodista se siente protegida y en casa cuando está junto a Aitor Senar. «Cuando llego a mi casa y Aitor me abraza me siento la persona más especial del mundo«, confesó en una ocasión.

22 años de matrimonio

Este 23 de julio, Emma García y Aitor Senar celebran sus 22 años de matrimonio. Un día muy significativo que la presentadora ha querido compartir con sus compañeros. Además, tampoco ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo mucho que quiere al amor de su vida. «Raúl, espero que hables con Aitor y me diga si me sigue aguantando o no. Él sabe lo que le quiero y en todas las entrevistas lo digo. Eso no hace falta decirlo, hay que demostrarlo», ha asegurado la periodista.

La pasión es el secreto de su estabilidad. Así mismo lo reveló la presentadora, quien aseguraba en ‘Viva la vida’ hace unos años que su marido seguía haciéndole reír. «No hay más secreto que las ganas de querer estar con la persona que tienes al lado, entenderte evolucionar cada uno por su lado, tener su espacio cada uno. Y, sobre todo, que una vez que pasen los años sigamos teniendo el mismo objetivo y compartamos las mismas aficiones», relató.