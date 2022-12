Aitana Ocaña ha vivido este martes su gran noche: ha ofrecido un concierto en el Wizink Center de Madrid. Se trata del primero que ofrece tras romper su noviazgo de cuatro años con Miguel Bernardeau. Es también el espectáculo con el que ha cerrado la gira ’11 razones’, con el que ha recorrido nuestro país en el último año y medio. En este concierto ha estado arropada por grandes amigos y compañeros de la música: David Bisbal, Pablo López, Peta Zeta o Lola Índigo. Todos ellos la han arropado encima del escenario. En las gradas, en un discreto segundo plano estaban sus padres, que no se han perdido la cita. Sin embargo, este concierto tan especial ha estado marcado por una importante ausencia: la de Elena Huelva, considerada una heroína en la lucha contra el cáncer. A la hora de despedirse del público, la cantante se ha acordado de todo su equipo, en especial de sus progenitores, que estaban entre el público… y también de Elena Huelva. De la joven ha dicho que siempre sacaba «un hueco» para ir a verla en sus conciertos pero esta noche «no ha podido estar» y por eso quería tener «un bonito detalle» y acordarse de ella.

«Quiero mandarle un fuerte abrazo y un beso enorme a Elena Huelva. Ella, pese a su lucha, es una mujer muy luchadora y siempre ha estado en mis conciertos, aunque estuviese en el hospital. Siempre ha buscado un hueco para venir a verme. Esta noche no ha podido venir a verme», ha explicado Aitana ante su legión de fans. «Gracias por hacer todo lo que haces por mí. Te quiero mucho, eres una gran luchadora. ¡Te quiero!».

Elena Huelva explica el motivo de su ausencia en el concierto de Aitana: «Esta vez la salud no me da tregua»

Sus palabras han arrancado las ovaciones del público. Elena Huelva, que suele ponerse música de Aitana en sus sesiones de quimioterapia, le ha enviado un bonito mensaje desde las redes sociales: «Me da mucha pena no poder estar allí esta noche con Aitana dándolo todo, con lo importante que ha sido y es para mí. Pero estaré de otra forma, desde casa, porque mi salud esta vez no me da tregua. Disfrutar y darlo todo todos los que vayáis. Fin de era».

Cabe recordar que tanto Aitana como Elena Huelva han dado fe del afecto que sienten la una por la otra en numerosas ocasiones. El pasado mes de septiembre, sin ir más lejos, Elena le dedicaba unas bonitas palabras a la catalana. «Cuando la música sana y las personas que la crean también.✨ Enhorabuena siempre, ha estado y eres increíble. Ahora a disfrutar, ya sabes», decía. «Te quiero, @aitanax gracias por todo siempre. Gracias a mi hermana @emihupa por acompañarme siempre , un poco fan de la música y de ella también😼 (como para no serlo). Te quiero. Y como dice mi querida Sara Carbonero, sería imposible vivir sin música. Y así creo que lo es».

Pero este mensaje no es el único que Elena Huelva, a la que siguen 763.000 seguidores en Instagram, ha compartido en las redes al hablar de Aitana. En otras ocasiones ha hablado públicamente de la admiración que siente por la que fue concursante de ‘Operación Triunfo’. «De amor, de admiración, de sinceridad, de energía, de magia (muy especial), de sonrisas, también de lágrimas(bonitas), de música, de GANAS, de abrazos reconfortantes, que son para “ quedarse”. Así me voy ya a casita. Después de un fin de semana cortito pero imparable», confesaba Huelva hace tres meses, tras haber ido a ver a Aitana a un concierto.

«Muchos sabéis que “Vas a quedarte” tiene un significado especial para mí, un poco diferente, supongo, para cualquiera que le escuche. Lo es porque me ha acompañado siempre en momentos del hospital, pero también muchos fuera de él«, continuaba diciendo. «Y yo, digo; “Voy a quedarme. Porque VIVA LA VIDA a pesar de las circunstancias. Gracias, familia. Gracias mi querida Aitana. Eres increíble tanto por dentro como por fuera. Ojalá mil abrazos más, y que volvamos a estar cogidas de la mano, transmitiéndonos la fuerza, y la energía bonita. Te quiero mucho».