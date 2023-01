Este lunes, el plató de ‘El Hormiguero‘ ha recibido a su primera invitada de 2023: Ágatha Ruiz de la Prada, que ha visitado ‘Mi historia‘, su libro de memorias que prometen dar mucho que hablar y que ya va por la tercera edición. En él habla de su familia -procede de una acaudalada familia de aristócratas-, de su trayectoria profesional o de su vida amorosa. Sincera, le ha dicho a Pablo Motos que sus mejores idilios los ha vivido en la madurez. Eso sí, no se considera una mujer apasionada: «Necesito canallas. Creo que podría vivir sin sexo. Soy muy poco sexual, como que me da pereza. Si ellos son muy buenos ya no me da tanta pereza».

«Ahora estoy con un hombre alto y guapo, pero siempre me gustaron los feos y los bajitos», le ha contado la diseñadora al presentador. Así hacía referencia a su actual pareja, el abogado José Manuel Díaz-Patón. También ha hablado de Luismi Rodríguez, conocido como El Chatarrero. Un hombre que, según recoge en su biografía, es «muy primitivo y bastante guarro». Rompieron de manera cordial y siguen siendo amigos, así que ella guarda buenos recuerdos de él: «Pensé que era imposible que yo me enamorara de un reciclador. Nunca pensé que yo acababa en Parla. Fue ese momento mágico de tu vida».

«Cuando eres joven quieres casarte bien», decía en su entrevista con Pablo Motos. «Yo he estado 30 años con un señor (Pedro J. Ramírez) y me casé escayolada, sin vestirme, no se lo dije a nadie. Eso no es casarme. Cuando eres joven quieres un señor y cuando eres mayor te lo pasas muy bien».

Ágatha Ruiz de la Prada está orgullosa de su libro autobiográfico, con el que pretende que la gente se lo pase bien y «se animen». Su obra, escrita por Pedro Narváez y editada por La Esfera de los Libros, repasa momentos poco conocidos de su vida, como su relación con su padre, el arquitecto y aristócrata Juan Manuel Ruiz de la Prada y Sanchiz. «Mi padre no era una buena persona. Eran 11 hermanos y era el mayor. Cuando le preguntaban decía que era hijo único. Era muy guapo, muy atractivo y muy seductor. Le gustaban mucho las señoras. Y eso para los hijos es muy pesado. Yo tenía muy buena relación con casi todas sus amantes», ha recordado.

La diseñadora, marquesa de Castelldosríus, baronesa de Santa Pau y grande de España, ha hablado también de sus abuelos, que vivían en un palacete de 4.000 metros cuadrados a la que le encantaba ir cuando era pequeña. Cabe destacar que su bisabuela fue Isabel Güell y López del Piélago, que era dama de honor de la reina Victoria Eugenia. Pese a sus privilegiadas raíces, no se considera «pija».

Otra de las anécdotas que ha contado Ágatha Ruiz de la Prada tiene que ver con los embarazos de sus hijo: «Estuve a punto de morirme en los dos partos. Si hubiera parido 50 años antes me hubiera muerto en los dos. Mi útero, al tener forma de corazón se me quedaba pegada. Yo pensaba: ¿Cómo se puede sangrar tanto? Yo me iba desangrando a lo bestia. Y era por esto, por la forma del corazón. Y hay muy pocos úteros con forma de corazón. El corazón me ha traído mucha suerte, menos en los partos».