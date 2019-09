Magdalena de Suecia se defiende de las acusaciones de ser una vaga

8 El pueblo sueco, indignado con Magdalena

La hija pequeña de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia ocupa estos días los titulares de la prensa sueca. Y no precisamente por algo bueno. La princesa está recibiendo numerosas críticas por su casi inexistente trabajo institucional. Bien es cierto que Magdalena vive fuera de su tierra desde hace años, pero su pueblo no le perdona no cumplir con los compromisos de la agenda oficial de la Casa Real sueca.

La princesa Magdalena de Suecia da el salto a la televisión