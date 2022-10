El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Hoiby, ha vuelto a encontrar el amor, después de que el pasado mes de marzo anunciase su ruptura sentimental de Juliane Snekkestad, con la que había salido durante los últimos cuatro años. La joven era una más en la familia y gozaba del respaldo de su suegra, la futura reina consorte de los noruegos, pero el desamor llegó antes de que formalizasen su relación a través de una boda o un embarazo, lo cual era el deseo confeso de ambos. Tras seis meses de soltería, el primogénito de Mette-Marit, fruto de una relación anterior a su romance con el príncipe Haakon de Noruega, ha encontrado de nuevo una joven con la que compartir sus días y parece que su elección está levantando ampollas entre ciertos sectores de la corte palaciega, pues se trata de una popular concursante de realities y con ello, señalada como posible portadora de indeseables polémicas.

La afortunada nueva novia de Marius Borg Hoiby es Nora Haukland, una joven que se ha ganado una gran popularidad en su país tras haber participado en programas de televisión. Entre ellos ha sido una de las estrellas del reality show ‘Love Island’ en 2020, en el que se mezclan aventuras y romances. Ella encontró el amor en este formato de citas y salió del brazo del apuesto Johannes Klemp, con el que incluso llegó a comprometerse, pero la ruptura llegó antes que el ‘sí, quiero’ y en diciembre de 2021 anunciaron su ruptura. Después, en las redes sociales de la joven televisiva aparecieron referencias a un nuevo amor.

Mensajes románticos sin dueño aparente, fotos en las que la identidad de su nuevo novio quedaba blindada y demás pistas que evidenciaban que estaba enamorada, pero que no deseaba compartir con todos de quién se trataba, pese a su deseo de gritarlo a los cuatro vientos. Al final, fue tanta la expectación que ha generado que fruto de investigaciones se ha llegado a la certeza de que su enamorado no es otro que Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega.

Las especulaciones y rumores han sido ya confirmadas por la propia Nora a un periódico noruego, ‘Dagbladet’: “Hemos estado saliendo un tiempo. Se ha convertido en mi mejor amigo y me divierto mucho con él. Siempre me hacer reír, es muy excéntrico y muy feliz. ¡Muy romántico y un verdadero caballero!”, aseguraba la joven, dejando a un lado las habladurías y reclamando su posición como nuevo miembro colateral de la familia real noruega. Una familia a la que ya ha tenido el placer de conocer, como así ha querido dejar claro ella, compartiendo que el joven ya le ha presentado a sus seres queridos, lo que puede ser entendido como una prueba de que su relación va en serio y no se trata de un mero romance veraniego.