Hace un mes, Victoria Federica de Marichalar tomaba una importante decisión y abría para todo el público su perfil de Instagram. La hija de la Infanta Elena decía adiós a su faceta más hermética y, ahora, se muestra más cercana a sus seguidores. Este fin de semana, la sobrina del Rey Felipe VI nos ha mostrado uno de sus lados más desconocidos al compartir varias imágenes del impresionante look que ha elegido para acudir a una fiesta de disfraces organizada por una conocida agencia de marketing. ¡Es la influencer del momento!

Victoria Federica ha brillado como una auténtica estrella gracias al disfraz de majorette que ha elegido para acudir a la fiesta de disfraces con temática circense que ha organizado la agencia de marketing ‘Soy Olivia’. Un fiestón en donde la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha podido disfrutar a lo grande del ambiente y codearse de un sinfín de rostros conocidos. Entre ellos, María Pombo, Laura Escanes, María García de Jaime y su marido, Tomás Páramo.

Lo cierto es que la joven ha hecho partícipe a sus seguidores de su trabajado look a través de su cuenta de Instagram. En las fotos compartidas, podemos ver el lado más desenfadado de la sobrina del Rey Felipe VI y su faceta más desconocida. Mimetizada para la ocasión, Victoria Federica ha lucido un minivestido de tirantes con el que presumía de figura y combinaba los colores de la bandera americana. Al disfraz no le faltaba ningún tipo de detalle: desde un cinturón ancho a una larga capa de terciopelo rojo.

Victoria Federica no escatimó en detalles y colocó sobre su frente y las patillas un pequeño mechón fijado con gel. En cuanto a su peinado, la nieta de Juan Carlos I optó por hacerse una coleta alta y trenzar varios mechones. Una caracterización con la que perfectamente podría formar parte del elenco de ‘The Greatest Showman’.

A la fiesta, celebrada en un conocido restaurante idóneo para este tipo de celebraciones, acudió acompañada de Jorge Bárcenas. El DJ fue uno de los encargados de amenizar la velada y no dudó en enfundarse en una chaqueta de lentejuelas rojas para la ocasión. De la misma forma, a juzgar por las imágenes que han compartido en sus respectivas redes sociales, los dos tortolitos se lo pasaron en grande gracias a las bailarinas, tragadores de fuego y hombres zancudos que sirvieron para ambientar el momento. «Brutal«, calificó Victoria Federica al evento.

Laura Escanes y su homenaje al look más icónico de Rihanna

Si Victoria Federica brilló en la fiesta circense, Laura Escanes triunfó gracias a su particular homenaje a Rihanna. En concreto, la influencer apostó por recrear el estilismo que llegó la cantante en los premios CFDA Fashion Awards en 2014, en los que fue elegida Icono del año. Se trata de un vestido de malla transparente tipo charlestón diseñado por Ze García. «Soñaré con este vestido. Me creí Rihanna, a ver si se me pega algo de ella», aseguraba la joven.