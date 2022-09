En estos días, la capital de Francia se ha convertido en el centro neurálgico de la moda. La Semana de la Moda de París. Una importante cita con las nuevas tendencias textiles a nivel internacional a la que no han faltado Victoria Federica y su padre,Jaime de Marichalar. Ambos se han dejado ver destilando estilazo en las calles de la ciudad de la Luz. El ex de la infanta Elena, paraguas en mano y con un impecable traje de chaqueta. La joven, por su parte, con un look de vanguardia que no ha pasado desapercibido.

Padre e hija han hecho las maletas y se han trasladado al país vecino para asistir juntos al desfile de Loewe en París. Un desfile en el que se han dado cita estrellas de cine y de la música, así como grandes nombres de la moda. Cabe destacar que entre los asistentes se encontraban Alexa Chung, Bad Gayal o Emily Ratajkoski.

Para la ocasión, la influencer ha elegido un mono en color negro que ha combinado con botas en el mismo tono. De su outfit han llamado poderosamente la atención los bajos de sus pantalones. ¿Es que su ropa culmina con un dobladillo realizado en tela vaquera o es que se ha puesto los calentadores denim para botas que triunfan en la juventud? También ha resultado llamativo ver al ex de la Infanta Elena fumarse un cigarrillo durante un paseo en París. Un hábito con el que no estamos acostumbrados a verlo…

De lo que no cabe duda es que Victoria Federica está sacando todo el jugo del mundo a su faceta como instagrammer e icono de la moda. En materia de estilo, ha heredado de su padre la pasión por el vestir, por los complementos y por los trapitos más exclusivos. Y, por suerte, se encuentra muy recuperada de su reciente operación. Fue a mediados del pasado mes de septiembre, dos días después de celebrar su 22 cumpleaños, cuando tuvo que ser intervenida de urgencias por una peritonitis y se vio obligada a permanecer ingresada en el centro médico hasta el domingo siguiente. Desde entonces no se ha pronunciado sobre su dolencia. Hasta la fecha no ha dicho nada en sus redes sociales sobre esta intervención.

En lo profesional, Victoria Federica está centrada en sus nuevos proyectos. La marca Hoss Intropia ahora se ha fijado en ella y en su amiga María García de Jaime para ser ambas la imagen de su campaña de otoño-invierno 2022/23. Una oportunidad de oro para ayudar a lanzar la nueva colección de la firma, de espíritu «alegre y romántico», que se divide en cuatro líneas, todas llamadas con nombre de mujer: ‘Roberta’, ‘Olivia’, ‘Vera’ y ‘Julieta’.