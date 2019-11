Victoria Beckham agradece a Letizia haber lucido uno de sus diseños

En su segunda jornada en Barcelona para celebrar los actos por el 10º aniversario de los Premios Princesa de Girona, Letizia ha llamado la atención al lucir un vestido de animal print que no ha dejado indiferente a nadie. Su vestido era un diseño de Victoria Beckham, que ha querido agradecer a la Reina haber elegido uno de sus trapitos para tan importante evento.

«Una preciosa familia. La Reina Letizia se ve muy elegante con uno de mis vestidos favoritos de VB». Con estas palabras, la diseñadora y mujer de David Beckham mostraba su agradecimiento después de ver a la monarca llevando una de las piezas más destacadas de sus colecciones. El atuendo en cuestión es un dos piezas compuesto por blusa y falda midi de corte camisero, confeccionado en seda, y con estampado de leopardo.

No es de extrañar que Victoria se haya mostrado agradecida a través de sus redes sociales. No hay mayor reconocimiento para un diseñador de moda que una ‘celebrity’ luzca uno de sus diseños. Si, encima, se trata de una reina, la alegría es mayúscula. La foto de la monarca con este ‘outfit’ ha dado a vuelta al mundo. ¡Normal que haya prodigado su agradecimiento a los cuatro vientos!

Lo cierto es que, sin quererlo, Letizia se ha convertido en embajadora por un día de la marca de la ex Spice Girl. Un honor que la excantante y empresaria ha compartido con sus 27,2 millones de ‘followers’. Un día grande, sin duda, para la modista británica. La mujer de Felipe VI no solo ha paseado con un vestido suyo: además lo ha hecho con especial gracia. Porque la asturiana reina también en estilo. En eso de lucir tendencias nadie la supera. No hay más que ver lo bien que le sienta el modelito. Estaba espectacular. Para gusto y enorme satisfacción de Victoria Beckham.

