La Familia Real al completo preside la entrega de las Medallas al Mérito Civil en el Palacio Real para homenajear a lo mejor de nuestra sociedad.

Hoy se celebra el séptimo aniversario de la Proclamación de los Reyes Felipe y Letizia y para ello han regresado al Palacio Real y, además, acompañados por sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Aunque en realidad la fecha exacta es mañana, 19 de junio, este mediodía se conmemora su llegada al trono con la solemne entrega de las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, en una edición que pone en valor a personas que han ayudado durante la peor etapa de la pandemia.

Una magnífica oportunidad para distinguir a los ciudadanos cuya ejemplaridad en diversos ámbitos ha contribuido a mejorar la sociedad. No hay mejor ‘excusa’ que esta para volver a reunir a la Familia Real al completo. No les veíamos juntos desde el pasado 28 de mayo cuando asistieron a la Confirmación de Leonor, si bien aquella era un acto privado y este no.

Los Reyes y sus hijas han hecho piña después de un año complicado en el que, al igual que el resto del pueblo, han debido afrontar muchos cambios. Esta edición al fin ha podido volver a celebrarse este acto (suspendido en 2020), y poco a poco se van retomando el pulso normal de la agenda, como indica la Visita de Estado del presidente de Corea de esta misma semana.

Ha llamado especialmente la atención el look adulto de la Princesa Leonor, quien ha vuelto a vestir de su azul ‘institucional’. Esta vez estrenaba un vestido a la rodilla con original manga farol y un detalle de drapeado en la cintura y cadera. Por supuesto también llevaba prendida su condecoración del Toisón de Oro, y no le han faltado sus taconcitos.

La Orden del Mérito Civil, que fue instituida por el Rey Alfonso XIII en 1926, es una forma de la Corona de honrar las virtudes cívicas de los ciudades españoles. Esta edición lógicamente se ha tenido muy en cuenta la contribución ante la Covid. En las nuevas Medallas están representadas las 17 Comunidades Autónomas y las dos Ciudades Autónomas. En total se ha galardonado a 16 mujeres y 8 hombres, de edades entre los 30 y los 74 años, y pertenecientes a la Sanidad, Investigación, Agricultura, Ganadería, Pesca, Hostelería, Comercio, Transporte, Logística, Servicios, Voluntariado, Educación y Cultura.

Esto se traduce entre otros, con rostro, nombre y apellidos, en un joven agricultor de La Rioja, un marinero de Santoña, una ganadera de La Milla del Río, los propietarios de una tienda de ultramarinos en Madrid, una farmacéutica alicantina, la directora de una oficina postal de Vitoria, la gerente de una lavandería en Gran Canaria y un trabajador de tratamiento de residuos de Oviedo.

También se ha premiado a la conductora de una ambulancia en Extremadura, a un enfermero de Pamplona, una médico de Melilla, un cocinero solidario de Algodonales (Cádiz), una voluntaria del Teléfono de la Esperanza de Silleda (Pontevedra), una cajera de un supermercado en Badalona y a la directora del proyecto educativo Naüm en Sineu (Mallorca), el cual, por cierto, los Reyes y sus hijas ya conocieron el año pasado visitándolo durante sus vacaciones en las Baleares.