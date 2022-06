La agenda del Rey Felipe VI no cesa. Si bien la semana pasada no paró de viajar debido a los diversos actos oficiales que le llevaron a Vigo, Valencia, Nueva York y París. Una semana después de haber estado presente en la final de la Champions para animar al Real Madrid, el Rey de España no ha querido perderse la final de Roland Garros. En los palcos de honor, el monarca ha coincidido con Haakon y Mette-Marit de Noruega.

Este domingo, Rafa Nadal juega la final de Roland Garros contra el noruego Casper Ruud. El tenista español busca su decimocuarta copa. Una importante cita que el Rey Felipe VI no se ha querido perder y ha viajado hasta París en compañía del ministro de Cultura, Miquel Iceta. En las gradas, el monarca ha coincidido con Haakon y Mette-Marit de Noruega, con los que se ha mostrado muy cómplices.

Este encuentro entre el Rey Felipe y los príncipes de Noruega llega una semana después de que Mette-Marit fuese una de las invitadas estrellas de la boda de Mafalda de Bulgaria. Un enlace celebrado en Mallorca y en el que coincidió con sus hermanas, las infantas Elena y Cristina. No cabe la menor duda de que los tres han compartido confidencias y curiosidades sobre el enlace de la hija de Kyril de Bulgaria antes de que diera comienzo la final de Roland Garros.

Por otro lado, también hemos podido ver a otras personalidades del mundo de la cultura y el deporte. En concreto, al actor británico Hugh Grant y al estadounidense Michael Douglas. También estaban presentes en el torneo parisino el brasileño Gustavo Kuerten, triple ganador de Roland Garros y la jugadora estadounidense Billie Jean Queen.

El Rey Felipe VI, al igual que su padre, mantiene una relación muy estrecha con Rafa Nadal. El pasado 6 de mayo, el monarca también se convirtió en uno de los espectadores estrellas del tenista durante su partido contra Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid celebrado en la Caja Mágica. Al término del encuentro, el Rey de España no dudó en bajar a los vestuarios para saludar al deportista y dar la enhorabuena al murciano por su histórica victoria.

Rafa Nadal hace historia

El español Rafa Nadal se ha proclamado campeón de Roland Garros por decimocuarta vez y suma así 22 títulos de grand slam (dos más que Novak Djokovic y Roger Federer). Un hecho histórico que su mayor pilar, su mujer, María Perelló, ha podido presenciar desde las gradas. Sin lugar a dudas, es el gran talismán del tenista.