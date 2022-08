La Reina Letizia está a punto de cumplir 50 años. El próximo 15 de septiembre celebra su cumpleaños y aunque durante su día a día es noticia por muchos motivos, sobre todo por sus salidas oficiales programadas en la agenda oficial de la Casa Real, ahora es noticia por un problema de salud que sufre. Estamos habituados a ver a Letizia defendiéndose a la perfección con los zapatos de tacón altos. Sin embargo, el uso excesivo de este calzado le ha provocado un problema: metatarsalgia.

La Reina sufre una enfermedad llamada metatarsalgia

Y es que estamos acostumbrados a ver con tacones altos, pero este verano ha optado por hacer sus reapariciones con zapatos planos. Esto es debido a la enfermedad que padece. Pero, ¿de qué se trata la metatarsalgia? Es una dolencia que causa muchos dolores en los pies. Según publica ‘El País Semanal’, la Reina «aborrece» los tacones y tiene este problema por el uso excesivo de zapatos de tacón.

Esta enfermedad ha hecho que Letizia siente disgusto cuando se tiene que poner tacones. Aún así, los lleva porque muchos de sus looks le obligan a ello. Eso sí, hay que destacar que este verano ha elegido en la mayoría de las ocasiones llevar zapatos planos. Por todos es sabido que es una apasionada de las alpargatas de cuña, un calzado que a pesar de dar altura a Letizia, también es más cómodo que un zapato de tacón.

Lleva todo el verano usando zapatos planos para minimizar el dolor

La metatarsalgia es una afección que produce dolor e inflamación en la bola del pie, en el metatarso. Puedes sufrir este problema de salud por causas externas, como el uso excesivo de zapatos de tacón altos, como le ocurre a Letizia, o por practicar algunas actividades de manera continuada. Sin embargo, hay otras causas como una deformidad del pie. Este problema podría provocar en la persona cojera, ya que al andar se tiene un dolor insoportable. Parece que Letizia no tiene muy avanzada la enfermedad y que todavía puede soportar llevar calzado de tacón.

Los síntomas que provoca esta enfermedad son no solo el dolor en la zona de la planta del pie. En algunos casos, pueden salir malformaciones. El hecho de que se sienta dolor al apoyar el pie hace que no se apoye bien el pie. Esto hace que puedan salir callos justo en la zona donde está el problema: en el metatarso. No hay duda de que el problema se puede ver agravado por el uso del calzado. Letizia tiene este problema, pero está claro que el uso tan continuado de los zapatos de tacón altos no le ayuda.

El estilo de vida es importante y se puede aliviar el dolor de la metatarsalgia descansando, aplicando hielo en la zona afectada, tomar medicamentos para el dolor, usar un calzado adecuado (algo que Letizia ha empezado a hacer usando zapatos planos) o usar almohadillas para disminuir el dolor.