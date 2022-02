El príncipe Harry de Inglaterra está preparando su última estocada a la familia real británica con la publicación de un libro de memorias autobiográfico en el que pondrá a cada cual en su lugar. Fue el pasado verano cuando se dio a conocer que el hijo de la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos planea una biografía en la que trabaja codo con codo con el escritor J. R. Moehringer para poner sobre el tapete mediático sus “experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida” que le han llevado a ser quien ahora es y estar donde ahora está. Esto quiere decir que narrará sin miedo a represalias familiares toda su verdad, sin importarle que lo que cuente pueda provocar un nuevo huracán con epicentro en el palacio de Buckingham, como ya sucediese cuando anunció su determinación de romper lazos con la familia para iniciar una nueva vida al otro lado del charco sin rendir cuentas con nadie y haciendo negocio con Meghan Markle tras haber dado carpetazo a sus quehaceres institucionales como royal.

Sin embargo, tal y como se acaba de desvelar ahora, parece que el libro tendrá como primera víctima colateral la mujer de su padre, Camilla Parker Bowles, que no saldría bien parada en los recuerdos plasmados en libro del príncipe Harry. Unas memorias en las que se fijará la atención en “sus vivencias bajo la mirada del público desde su niñez hasta el presente”. Además de repasarse su pasado como miembro de la corona británica, sus vivencias como militar en Afganistán o su papel como padre y marido, también hablará de todos y cada uno de los miembros de la familia real británica, su familia, a la que cada vez tiene más lejos y no solo geográficamente hablando. Una visión “personal, honesta y cautivadora”, en palabras de la editorial Random House que se encuentra detrás del proyecto, que anuncia además que “detrás de todo lo que creen saber se esconde una historia humana inspiradora, valiente y edificante”. Aunque también destructora, según se entienda, pues Camilla Parker Bowles, duquesa de Cornualles, no saldrá del todo bien parada.

Unas confesiones vertidas en un libro que ya se considera millonario no solo por lo que recibirá el príncipe Harry por escribirlo, sino también por los jugosos resultados que se esperan con su publicación. Una biografía que “sacudirán el núcleo de la monarquía británica”, como así asegura una fuente cercana al nieto de la reina Isabel II al diario ‘Sunday Mirror’ y que tendrán como principal damnificada Camilla Parker Bowles, sustituta de su madre en el corazón del príncipe Carlos de Inglaterra. Una mujer que no siempre ha gozado de la simpatía de la familia real británica y sobre la que el príncipe Harry “tiene mucho que decir”, según esta misma fuente que ha preferido guardar el anonimato, pero que adelanta una nueva batalla del joven royal contra su familia como condición a que sus memorias vean la luz y conseguir un contrato millonario como contraprestación.

“Aunque las tensiones entre ambos se han suavizado a lo largo de los años, han sido más para mostrar unidad, que por ser una relación cercana”, asegura esta persona cercana al príncipe Harry. Reconoce además que “al principio hubo grandes problemas, pero Harry y su hermano, el príncipe Guillermo, crecieron y maduraron. Las cosas mejoraron y ahora pueden convivir como adultos. Nunca han tenido una relación cercana y no la tienen ahora”, sentencian desde su círculo más íntimo para cebar un libro que se considera que caerá como una bomba sobre el palacio y la propia familia a la que formaba parte. Un obstáculo más para que la cordialidad regrese a palacio.