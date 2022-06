Desde este lunes comenzaba la agenda paralela de Letizia y Jill Biden, justo dos días antes de que dé el pistoletazo de salida la Cumbre de la OTAN en Madrid. Cuando todavía no había llegado su marido, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, su esposa ya estaba inmersa en diferentes planes. Entre otros, una reunión en el Palacio de la Zarzuela y una visita a la Asociación Española contra el Cáncer. Pues bien, un día después ambas se reencuentran para esta vez apoyar a Ucrania, una preocupación que une a las dos, dadas las circunstancias actuales. Sobre las 12 de la mañana les esperan en CREADE, el Centro de Recepción, Atención y Derivación de refugiados, el cual desde hace meses ayuda a ciudadanos del país que huyeron tras desatarse la guerra con Rusia. Una vez más, te mostramos todas las fotos y detalles de su nuevo reencuentro frente a las cámaras, donde analizamos el look de Letizia y Biden y todo lo que suceda en su visita entre estas dos protagonistas del día. Lo que no han podido evitar es que acapare todas las miradas una de las nietas de Jill Biden, ya que ha apostado por un chándal para su cita con la Reina.

Una sudadera, un pantalón cómodo y unas alpargatas es el look escogido por una de las nietas, nada que ver con el vestido de princesa de la otra nieta de la primera dama. Dos maneras de enfrentarse a un mismo acto y que, por supuesto, no han pasado desapercibidas ante los allí presentes. Su abuela Jill Biden ha apostado, por su parte, por un vestido primaveral que podría asemejarse a un mantón de manila y la Reina por un traje de chaqueta y pantalón blanco muy sobrio y que le sentaba de maravilla.

Aproximadamente dos meses después de que doña Letizia y la princesa Leonor visitaran este centro, la Reina vuelve con la primera dama de Estados Unidos, quien ha acudido junto a sus dos nietas, dos personas inseparables en este viaje. El objetivo es saber todo sobre el funcionamiento del mismo y descubrir las historias de cada uno de los refugiados que se encuentran allí. Tanto Letizia como Jill Biden están volcadas en asuntos sociales, por lo que nadie duda que mostrarán su interés durante toda la visita de este martes 28 de junio.

Su otro plan: una cena con los mandatarios de la OTAN

Unas horas después volverán a verse, aunque con otro atuendo y es que tienen una cena en la que estarán presentes otros mandatarios. Se espera que acudan todos los participantes en la cumbre de la OTAN de 2022, eso sí, no se esperen vestidos largos, ya que no se trata de una cena de gala, sino de un acto oficial y la etiqueta es otra completamente diferente.