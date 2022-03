No solo la Reina Letizia ha hecho las maletas esta semana para emprender un viaje al extranjero, dado que la Reina Sofía también le ha seguido los pies, aunque su destino es más lejano y el motivo del viaje algo más alegre. Mientras que la consorte del Rey Felipe VI ha acompañado a su marido a Londres para asistir a la misa de acción de gracias en honor al duque de Edimburgo cuando se va a cumplir el primer aniversario de su muerte, doña Sofía prepara las maletas para viajar a Nueva York. Lo hará el próximo jueves 31 de marzo, como así se refleja en la agenda oficial de la casa real de esta semana, con motivo de los Premios Sofía a la Excelencia del Queen Sofía Institute, donde ella acude para presidir la ceremonia.

Este será el primer viaje que la reina Sofía realice de manera oficial fuera de nuestras fronteras desde que comenzase la pandemia del coronavirus hace ahora dos años. La mujer del Rey don Juan Carlos ha querido permanecer ligada a los actos de representación de la Corona, a pesar de que su marido abdicase para comenzar una vida alejada del trono. Ella no. Doña Sofía sigue al pie del cañón y aunque trata de no robarle protagonismo a su hijo y su nuera, siempre que se le necesita hace acto de presencia y acoge aquellos actos oficiales en los que los Reyes de España no pueden asistir y ella va en representación de la Institución a la que siempre juró proteger y de la que sigue haciendo buen nombre.

Parece que la familia real española se ha propuesto recorrer el globo en una misma semana. Mientras los Reyes Felipe y Letizia arropan el último adiós al duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II de Inglaterra, en Londres, la reina Sofía ya prepara todo para cruzar el charco y aterrizar en Nueva York. En su plan en suelo estadounidense está entregar un galardón al chef español afincado en Estados Unidos José Andrés, ahora aliado del presidente Joe Biden, así como dar premios en reconocimiento a su labor al empresario mexicano Carlos Slim y la historiadora Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la historia y preceptora del Rey Felipe VI.

Aunque la celebración de la gala de los Premios Sofía a la Excelencia del Queen Sofía Institute tiene lugar el próximo jueves 31 de marzo, la salida de la Emérita tendrá lugar un día antes, el miércoles, para así asegurarse el descanso tras aterrizar y poder realizar gestiones previas antes del acontecimiento. Pero ya el mismo miércoles por la tarde tiene agendado un compromiso en su inestimable labor en representación de la monarquía española. Tiene programada su asistencia en la presentación del diccionario biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia. Al día siguiente se celebra la entrega de premios y la Reina Sofía, que da nombre a los galardones desde 2003, podrá vestir sus mejores galas.

