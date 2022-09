Letizia ha pasado un verano de lo más intenso, entre sus vacaciones en Palma de Mallorca y las privadas, pero ya toca volver a la rutina. La Reina reaparecerá esta próxima semana después de un tiempo sin compromisos, aunque la hemos podido ver durante algunas reapariciones en la isla balear, destino habitual de la Familia Real en la época estival. Ahora toca retomar los compromisos de agenda y esta semana de adaptación empieza con varios.

La Reina retoma esta próxima semana los compromisos de su agenda

El próximo martes es el día elegido para reaparecer. Letizia estará presente en la Conferencia “Tour del Cáncer”, que la Asociación Española Contra el Cáncer organizada en Lleida. La Reina, Presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, asistirá al «Tour del Cáncer» que tendrá lugar en Lleida. Por su parte, también le tocará viajar hasta La Palma, Canarias, el próximo viernes. Allí inaugurará el nuevo curso escolar en el CEIP “Los Campitos”, CEIP “Todoque” y CEIP “María Milagros Acosta” de Los Llanos de Aridane, en La Palma. Durante su visita a los centros educativos, Doña Letizia podrá conocer de primera mano la situación actual que viven los alumnos de los tres municipios del oeste de la isla de La Palma que se vieron afectados tras la erupción del volcán.

Aunque todavía quedan unos días para verla públicamente tras el paseo que dio junto al Rey Felipe y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, por el centro de Palma, el que sí ha vuelto al trabajo ya ha sido el monarca. El Rey se ha dejado ver este viernes 2 de septiembre durante unas audiencias militares en el Palacio Real de Madrid: una de ella ha sido con el grupo de tenientes generales y almirante en situación de reserva, y la otra, con un grupo de coroneles y capitán de navío.

Aprovecha los días de relax con su hija Sofía

Aunque ya está en Madrid, Letizia podría haber retrasado algo más la vuelta para estar más tiempo con sus hijas. Leonor ya lleva unos días instalada en Gales en el UWC Atlantic College donde empieza ya el segundo curso de Bachillerato. Con la que sí puede estar pasando más tiempo es con su su hija pequeña, que todavía no ha vuelto todavía al Colegio Santa María de los Rosales donde este año cursará cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). No sería de extrañar que ambas disfruten de este fin de semana con un plan de chicas, en el que no se descartaría un plan cultural y ayudar a la infanta Sofía a preparar todo lo necesario antes de comenzar su último curso antes de comenzar el bachillerato, un momento clave en la vida de la joven.