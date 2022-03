Dos meses después de que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina anunciaran, vía comunicado, la «interrupción de su relación matrimonial» habrían firmado el divorcio. Según lo trascendido se habría firmado «por ambas partes y en buena sintonía», tal y como ha confirmado el programa ‘Viva la vida’. La pareja se ha visto esta misma semana en Ginebra. El objetivo de la reunión habría sido firmar un preacuerdo donde se detallan los pasos claves para su separación definitiva después de 24 años como marido y mujer.

Hace tan solo unos días que Iñaki Urdangarin viajó a Suiza para mantener una reunión privada con su ex. Ahora sabemos que fin tendría este desplazamiento. El citado programa ha confirmado que ha conocido la información a través de fuentes cercanas de las dos partes. Los acontecimientos continúan sucediéndose después de que saltara a la luz la nueva relación de Iñaki Urdangarin con la vitoriana Ainhoa Armentia. El ex duque de Palma y la infanta Cristina hicieron público poco después un comunicado en el que anunciaban el fin de su matrimonio. «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin», detallaba la nota.

La nueva vida de Iñaki Urdangarin

Este mismo mes de marzo, Iñaki Urdangarin ha recibido la libertad condicional. Un anhelado momento de su vida que se produce en una etapa de profundos cambios. Ha iniciado una sonada relación sentimental con la que fuera su compañera de trabajo en un bufete de abogados. También ha cesado su actividad con el despacho Imaz y Asociados. Desde que trascendiera su nuevo romance, el exjugador de balonmano ha estado en el punto de miro centrando la atención de la prensa.

Iñaki Urdangarin ofreció recientemente su primera entrevista durante ‘El Partidazo de la COPE’ donde se pronunció sobre cómo se encontraba: «Mi vida ahora es normal. Yo miro para adelante. No tengo problemas psicológicos y la gran ilusión que tengo es de volver a reinventarme. Lo que quiero es volver a arrancar. Los deportistas aprendemos a levantarnos a seguir el rumbo de nuestra nave y a continuar hacia adelante», señaló durante el programa de radio que conduce Juanma Castaño.

Asimismo quiso cerrar de una vez por toda su paso por prisión: «Acabo de acabar un ciclo y he dejado este despacho y me enfrento libre y solo a esta situación nueva que lo considero una gran oportunidad… Estoy en una etapa en la que reinventarme, reiniciar el mundo laboral para poder afrontar la vida después de la experiencia que he vivido y voy a centrar mi energía en eso», dijo.