Tras varios días esperando su llegada, este jueves por fin se ha producido. Iñaki Urdangarin ha vuelto al mundo laboral. Tenemos las imágenes.

¡Por fin ha llegado el día! Estaba previsto que este martes, Iñaki Urdangarin acudiera a su nuevo puesto de trabajo en el bufete de abogados, Imaz&Asociados, ubicado en Vitoria. Ni el martes ni el miércoles se hizo efectivo este primer día pero, por fin, este jueves, hemos visto al marido de la infanta Cristina paseando por las calles de la ciudad vasca a primera hora de la mañana poniendo rumbo a su nuevo puesto de trabajo. Con el rostro tranquilo y relajado, Iñaki ha llegado a su trabajo ubicado en la Plaza de los Fueros.

Tal y como se puede apreciar en las fotos, Iñaki Urdangarin ha llegado a las inmediaciones en bici y después ha caminado hasta llegar al edificio donde desempeñará sus nuevas funciones laborales y portando un maletín de mano. Debido a las bajas temperaturas que marcan los termómetros, el marido de la infanta ha llegado ataviado con un gorro granate para combatir, chaleco jersey azul marino y unos pantalones marrón oscuro. También ha llevado la mascarilla obligatoria para combatir el coronavirus.

Vídeo: Europa Pres,

Iñaki Urdangarin ha comenzado su nueva vida

El marido de la infanta Cristina ha saludado a la prensa que se encontraban en las inmediaciones para captar el momento de su llegada. A pesar de que no ha querido responder a las preguntas de la prensa sobre si le está costando adaptarse a la realidad, algo que desveló su madre, Claire Liebaert, se ha mostrado muy tranquilo y relajado. Tras saludar a los medios de comunicación, ha necesitado un par de minutos para poder desbloquear el sistema de seguridad y entrar en el edificio donde se encuentra la sede de este despacho.

El despacho de abogados que ha fichado a Iñaki Urdangarin está especializado en operaciones mercantiles, tributarias y laborales. El cuñado del rey Felipe V realizará labores de consultor y administrativas. Este nuevo trabajo le permitirá reducir sus tiempos de condena real. Además, tal y como adelantaba ‘ABC’ alternará el trabajo presencial con el teletrabajo (de ahí que martes y miércoles no haya acudido a las oficinas del bufete). Esta modalidad mixta le permitirá acudir al despacho tan solo algunos días y el resto trabajarlos desde casa. De momento, no han precisado qué días acudirá presencialmente y cuáles no.

Este nuevo trabajo para Iñaki supone también una nueva vida. El marido de la infanta Cristina ha pasado a cumplir lo que le queda de condena en régimen de semilibertad en la prisión de Zaballa, en Álava, donde dormirá de lunes a jueves. Por su parte, los fines de semana los tendrá libre y se quedará en casa de su madre, Claire Liebaert, en Vitoria, donde le vimos llegar durante la mañana de este domingo.