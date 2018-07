La foto del Rey Felipe y Don Juan Carlos juntos que ya no podremos ver

Don Juan Carlos ya no se reencontrará con su hijo, el Rey Felipe, en Mallorca, donde se le esperaba este fin de semana con motivo de la Copa del Rey de Vela. Así lo ha anunciado la Casa Real: “El Servicio Médico de la Casa de SM el Rey ha comunicado a SM el Rey Don Juan Carlos que no debe realizar actividades físicas intensas debido a la reagudización, por sobrecarga de apoyo, de una antigua lesión en la articulación cubitocarpiana derecha que le ha generado problemas musculares asociados en regiones cervical y lumbar derecha, que en este momento podrían verse agravados”.

Pero no es el único destino al que no acudirá el Rey emérito, y la Casa Real ha anunciado que suspende el próximo viaje de Don Juan Carlos, que tenía obligaciones en la agenda oficial para la próxima semana: “Dado que todo ello afecta a sus desplazamientos, el Rey Don Juan Carlos ha decidido no acudir a Palma de Mallorca durante la semana próxima, ni podrá viajar a Colombia con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente, Iván Duque”.

El Rey Felipe no estará acompañado de su padre tras anunciar su ausencia en Mallorca

El anuncio de su ausencia llega después de que saltaran a la luz los audios de Corinna, que han acaparado numerosos titulares en los medios de comunicación. El rey Juan Carlos I se ha visto en un brete generado por su amiga más especial, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, a la que usaba como testaferro con el objetivo de ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero.

El motivo no era otro que su condición de afincada en Mónaco ya que en el Principado se pueden disfrutar ciertas ventajas fiscales: “No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco”. Esta es la versión que esgrime la germana en una grabación, tomada sin que ella fuera consciente.

Corinna se ha visto envuelta en una polémica sin saberlo

Corinna ha terminado destapando un escándalo que afecta directamente a Don Juan Carlos, una polémica que podría haber sido el motivo principal de la decisión de Casa Real: no acudir a Mallorca para evitar que el escándalo siga protagonizando espacios en los medios.

Don Juan Carlos ha preferido no pronunciarse sobre esto por el momento

La charla tuvo lugar durante un encuentro secreto que mantuvo, en junio de 2015, en su domicilio de Londres, en Eaton Square, con el excomisario José Villarejo y Juan Villalonga. Una casa que se encuentra próxima a la Embajada de España, en el lujoso barrio de Belgravia. En ella, Corinna se siente atemorizada porque vive sumida en “una pesadilla enorme”, debido a que Juan Carlos I podría haber puesto parte de su patrimonio a su nombre y que a raíz de su ruptura le estaría reclamando.” Lo han hecho con dos o tres cosas y están poniendo muchísima presión. Por ejemplo: mandarle dinero o darle cosas… eso es blanqueo”, desvela.