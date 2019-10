3 Máxima, la gran ausente de la cita

El acto presidido por Felipe y Guillermo no contó con la asistencia de ninguna de sus mujeres. Ni Máxima ni Letizia acudieron a la inauguración de la exposición. Muchos deseaban que la reina de Holanda pudiera estar presente, pero no pudo ser. Letizia, por su parte, se ha quedado en España, aunque su agenda institucional no incluye acto alguno hasta el próximo sábado, cuando se la espera en el desfile del Día Nacional.

