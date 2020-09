La periodista argentina Evelyn Von Brocke ha hablado de la amistad que entabló con la monarca cuando ambas trabajaban en Washington.

La periodista argentina Evelyn Von Brocke ha relatado sus años de trabajo en Washington. Hasta ahí la noticia parece bastante común. Lo que convierte en excepcional su experiencia es que el tiempo que estuvo en esta ciudad de Estados Unidos coincidió con la Reina Letizia cuando ésta trabajaba como periodista para Televisión Española.

La actual consorte viajó a Washington para cubrir la información tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. En principio su estancia estaba prevista para un mes, pero terminó quedándose varios meses en el país. Fueron en total cinco los meses que permaneció allí. En esas 21 semanas de intenso trabajo hizo muy buenas migas con una compañera, la periodista Evelyn Von Brocke, quien ha relatado en el programa argentino ‘Podemos hablar’ cómo fue su relación profesional y de amistad con la mujer de Felipe VI.

La excompañera de la Reina Letizia: «Se ve que iba por un hombre»

“Fuimos por una semana, cada una para su cadena, y estuvimos cinco meses juntas», ha contado Evelyn Von Brocke. Ella venía a casa, ya que estaba sola, porque vivía en España y la mandaron a Washington”, ha desvelado. La periodista mostraba a la televisión de su país una foto que conserva de su etapa en Washington, en las que ambas posan junto a los dos hijos de Evelyn. Y es que eran más que simples colegas de profesión. «Estábamos todo el día juntas. Cuando vos cubrís una fatalidad estás todo el día, hablábamos de todo», añadía.

En su entrevista con Andy Kusnetzoff, el pasado 20 de septiembre, éste preguntó a Von Brocke si alguna vez imaginó que Letizia se convertiría en alguien tan relevante: «Letizia lo tenia clarísimo», respondía la periodista. «Sabía que tenía que tener determinadas cuestiones para ser el candidato en su vida. Ella quería un empresario o alguien muy conocido, con buena reputación». Asimismo, ha apuntado: “Estaba soltera, estaba sola y se ve que iba por un chongo [hombre], y bueno, lo encontró haciendo una nota”.

«Iba muy bien preparada. Y salía impecable»

Según Evelyn Von Brocke, Doña Letizia era minuciosa en su trabajo. Muy perfeccionista. Un rasgo de su carácter que se hacía evidente a la hora de preparar las noticias. también cuando le tocaba arreglarse para salir a la calle. “Es la persona que conozco que más se preparaba una nota«, señalaba. «Nosotras teníamos que salir a la calle a las siete de la mañana, y a las tres de la madrugada ella empezaba a maquillarse. Y todos los días hacía bañera, baños y baños de crema en el pelo. Le daba un cuidado extremo a su piel. Iba muy bien preparada a sus notas. Y salía impecable».

Von Brocke ha asegurado que los Reyes se conocieron durante la catástrofe del Prestige, el buque que se hundió en 2002 en las costas de Galicia, ocasionando un vertido de crudo que supuso uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país. «Él estaba empetrolado [cubierto de petróleo] y ella fue a hacer una nota vestida tipo de astronauta». La versión oficial del comienzo de su idilio apuntan a que su primer encuentro tuvo lugar en una cena en casa de Pedro Erquicia.

«Se la ve muy bien»

La argentina cree que Letizia encontró en el rey Felipe Vi a su media naranja. “Seguramente se enamoró. Si no, no vas a aguantar tantos años con una persona, y se la ve muy bien”, ha confesado. Incluso ha contado que habló con la monarca hasta poco antes de su enlace con el Rey. «Me despedí un día antes de que ella se casara. Me atendió y le sacaron todos los números y todo. Me dijo ‘me están por sacar el celular, no voy a poder hablar con ninguno de mis compañeros’. Le dije ‘te deseo lo mejor, mucha suerte’ y listo. Corto, preciso y chao», precisaba. «Después se la criticó mucho porque volvió a TVE y saludó a todos sus compañeros en la distancia, con la mano, y nada de abrazos».