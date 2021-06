La Reina Sofía celebra este aniversario junto a su hermano menor, el antiguo rey Constantino de Grecia, después de más de un año separados por la pandemia.

Hoy 2 de junio Constantino de Grecia cumple 81 años. Es el hermano pequeño de la Reina Sofía y antiguo monarca del reino heleno hasta 1973, cuando se convirtió en una República tras un referéndum. No obstante, pese a un largo y doloroso exilio residiendo en Londres, después de que las autoridades le permitieran regresar, Constantino decidió instalarse definitivamente en su patria y allí está celebrando este aniversario tan especial. Si bien de la manera más discreta posible.

Ni él mismo ni ninguno de sus familiares han dado señales públicas felicitándole en su día, lo cual también es llamativo. Hablamos de sus cinco hijos y sus nueras, como Marie Chantal Miller y Tatiana Blahnik, quienes sí suelen dejar constancia de estos bonitos momentos en familia. Eso, de momento. Lo que sí se sabe es que al lado de Constantino no faltan tampoco sus dos hermanas, la Reina Sofía y la princesa Irene de Grecia.

Estas viven juntas en el palacio de La Zarzuela y viajaron a Grecia hace escasos días. La madre del Rey Felipe aparecía en la isla de Lipsi para realizar una visita a un centro de rehabilitación de especies marinas en un compromiso con la Fundación Reina Sofía, dando buena muestra de su conciencia medioambiental. El motivo del viaje también era asistir al cumpleaños de su querido hermano.

Doña Sofía se siente muy unida a los suyos y debido a la pandemia no había podido reunirse con él durante todo el año pasado. Ahora que ella ya ha recibido la pauta completa de la vacuna contra la Covid, no ha dejado pasar un día más si volar para estar en la mejor compañía. Constantino representa su añorada infancia en Grecia y tantos recuerdos atesorados con sus padres, los reyes Pablo y Federica. Si el año pasado los hermanos no pudieron celebrar su 80 cumpleaños, esta vez sí soplarán las velas juntos.

Se da la circunstancia de que el propio Constantino sufre de una salud algo delicada desde hace unos años, lo que le hizo primero caminar con la ayuda de un bastón y ahora suele desplazarse en silla de ruedas. Pese a todo, el antiguo rey disfruta de la felicidad de tener a su familia siempre alrededor, muy cariñosa y pendiente de él. Constantino y su esposa, Ana María de Grecia, residen en la idílica localidad griega de Porto Jeli desde 2013.

Sus apariciones públicas son escasas, aunque suele dejarse ver de vacaciones en la isla de Spetses, a bordo de su barco, también frecuentado por la Reina Sofía cuando puede. La última vez que las cámaras le han captado fue el pasado 12 de diciembre, cuando acudió como padrino a la boda civil de su hijo pequeño, Philippos, con Nina Flohr, en un lujoso hotel de Saint Moritz (Suiza). Precisamente la pareja acaba de ‘repetir’ boda celebrando una fiesta íntima solo con amigos en Reino Unido. Además aparecía en una foto con su hija Theodora y su esposa celebrando la última Navidad en la intimidad. Así es también, por ahora, su 81 cumpleaños.