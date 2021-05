La princesa Leonor recibe este viernes su Confirmación, cita en la que será protagonista y no podrá disfrutar de toda la compañía de sus seres queridos.

Al igual que el resto de mortales, a la heredera el trono le ha tocado adaptar sus planes a tiempos de pandemia. Aunque no tendrá su día soñado y habrá algunas ausencias, este viernes 28 de mayo la princesa Leonor recibe el sacramento de la Confirmación, un nuevo paso para ella en el catolicismo. El enclave para ella no es otro que la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, en el municipio madrileño de Aravaca, a la que se ha desplazado su familia más directa: sus padres y su hermana, la infanta Sofía. Debido a la crisis sanitaria y al ser un acontecimiento de índole familiar, se han caído de la cita varios nombres como los abuelos paternos y maternos y es que, según se ha revelado, esta cita no «forma parte de la agenda pública de la Familia Real». Sin uniforme, con la mascarilla obligatoria y con un atuendo muy formal de color azul haciendo un guiño a su color fetiche, la hija de los Reyes ha acaparado toda la atención de los presentes.

Leonor ha regresado al azul, el color que protagonizó durante su infancia los looks de los acontecimientos más importantes. Un vestido en azul fuerte de manga corta con escote en uve cruzado, marcando la cintura y falda fruncida a la rodilla. Lo ha combinado unos salones nude con un pequeño tacón que pertenecen al armario de su madre, la Reina Letizia, demostrando una vez más que a veces le cogen ropa prestada a su progenitora.

Fue hace tan solo unos días cuando su escapada a la sierra de Madrid copó titulares. La princesa Leonor fue, al igual que sus compañeros de Confirmación, a Guadarrama, donde disfrutó de un retiro antes del gran día. Acompañada de sus compañeros de cuarto de la ESO del colegio Santa María de los Rosales, ella y el resto recibirán Confirmación, una fecha que está marcada en rojo en su calendario desde hace tiempo. A pesar de que no está previsto que acuda la Reina Sofía a este acto, sí que estará presente este viernes por la tarde en el Teatro Monumental de Madrid, donde se celebrará, a las 19:30 horas, el concierto de estreno de la obra ganadora del XXXVII Premio Reina Sofía de Composición Musical, ‘Trencadís’, del compositor valenciano Carlos Fontcuberta.

Este escenario poco o nada tiene que ver con el de, por ejemplo, la comunión de la princesa Leonor. Entonces, no había restricciones, por lo que pudo estar acompañada en el año 2015 de sus padres, su hermana, sus cuatro abuelos e incluso su bisabuela Menchu Álvarez del Valle.