Alessandro Lequio está emparentado con la Familia Real española, pero no solo de sangre, sino también por vínculo afectivo y es que está unido a algunos de sus miembros. Así sucede con su tío, el Rey Juan Carlos, que tan de actualidad está estos días tras haber pasado unos días por España después de dos años instalado en Abu Dabi. En estos meses mucho se ha hablado sobre el Emérito, pero nada comparado con el boom mediático que ha supuesto su paso por Sanxenxo, así como su visita estelar a la Zarzuela para reunirse con su hijo, el Rey Felipe, y su esposa, la Reina Sofía, para después almorzar con el resto de los miembros de su familia. No estaba en Zarzuela Alessandro Lequio, pero sí que ha logrado convertirse en protagonista de la jornada al desvelar que mantiene contacto fluido con su tío y hablar sin problema de los temas que trata con él.

Alessandro Lequio ha querido defender al Rey Juan Carlos, dejando claro que, para él, su tío “a nivel personal ha hecho cosas cuestionables, pero a nivel institucional su figura es histórica y el balance es incuestionable”. No está conforme con algunos de sus movimientos y polémicas que le han revuelto a nivel judicial, pero no puede más que defenderlo desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’, desvelando que su relación es más fluida de lo que se tenía en cuenta: “Me comunico con él habitualmente, pero no hablamos de cosas trascendentales”, comenzaba a detallar queriendo que los temas más escabrosos quedasen alejados de la conversación en plató. El conde italiano se ha limitado a reconocer que incluso durante su visita a España ha tenido oportunidad de hablar con el Rey Juan Carlos, y desvela que lo ha visto “emocionado” por regresar a su país, por revivir las regatas en Sanxenxo y, por supuesto, también reunirse con su familia en la Zarzuela después de tanto tiempo en Abu Dabi.

Como decíamos, Alessandro Lequio no ha querido entrar en temas delicados que tuviesen relación con los entuertos judiciales en los que ha sido relacionado en los últimos años. Para el colaborador de Ana Rosa Quintana, el Rey Juan Carlos no debería dar explicaciones públicas sobre lo sucedido, pues no serían entendidas y cada palabra sería utilizada en su contra: “El discurso de las explicaciones me parece absurdo, porque no darían por buena ninguna explicación. El problema del Rey Juan Carlos es la hipocresía en la que ha vivido. Llevan muchos años publicándose estas cosas y nadie le había hecho caso”.

Alessandro Lequio se desahoga sobre el Rey Juan Carlos

Si durante su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ Alessandro Lequio ha querido mostrarse cauto en sus declaraciones, más se ha explayado después en sus redes sociales. Lo hacía para defender al Rey Juan Carlos una vez más, pero también para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez: “Lo he visto con un aspecto maravilloso… y no se ha escondido porque no tiene nada de qué esconderse. La calle está con el Rey Juan Carlos y los que forzaron la manifestación republicana eran cuatro contados, apenas los suficientes para sostener la pancarta. Que el gobierno más oscuro de la historia, con el presidente que menos habla con la prensa y que más recurre al secreto por motivos de seguridad, es absurdo que hable de pedir explicaciones y más cuando todo ha salido en los medios por activa y por pasiva”, detalla.

Alessandro Lequio continúa su defensa al Rey Juan Carlos destacando la incongruencia que “se escandalicen unos señores que ven normal que un terrorista sea recibido en su pueblo por una banda de música es directamente un chiste. Un Gobierno que utiliza el indulto para comprar apoyos no puede ponerse digno por la cuestión de la inviolabilidad. La inviolabilidad se debería reformar, pero de momento forma parte de la ley de la misma manera que forma parte de la ley la prescripción y los indultos con los que el Gobierno ha premiado a sus socios republicanos. El Rey Juan Carlos a nivel personal ha hecho cosas cuestionables, pero a nivel institucional su figura es histórica y el balance es incuestionable”, sentencia.