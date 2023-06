Hace menos de una semana, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se reencontraban en Ginebra, Suiza, para acudir a la graduación de su hija Irene. No fueron los únicos familiares que estuvieron allí presentes en este acto tan especial para la joven, porque sus hermanos, sus abuelos y algunos de sus primos viajaron hasta allí para estar con ella y despedir una de las etapas más especiales de su vida.

Aunque no se le esperaba, hubo una ausencia. La de Ainhoa Armentia, la novia de su padre, que se mantuvo en un discreto segundo plano y no viajó hasta allí. Pero es clara cuando le preguntan por si se alegra de que Cristina e Iñaki tenga buena relación: "Por supuesto que me alegro. No me molestan estas imágenes, para nada", declara ella a 'El programa de Ana Rosa'.

Salieron por separado del hotel en el que se alojaron

No tuvieron problemas a la hora de coincidir

Como ha dejado bien claro ella, a Ainhoa Armentia no le molestan para nada las imágenes que han dado la vuelta al mundo sobre el reencuentro entre su pareja y la Infanta Cristina. Ella tenía claro en todo momento que no pintaba nada en el acto de graduación de Irene Urdangarin. De hecho, desde 'El programa de Ana Rosa' aseguran que "en Vitoria hablamos con una persona que conoce muy bien a Ainhoa y me dijo que ella en ningún momento se planteó ir a la graduación porque no tiene relación con los hijos de Iñaki todavía".

Han sido unos días increíbles y de muchas emociones para Irene. Sus padres eran conscientes y no dudaron en mostrar naturalidad. De hecho, se dejaron ver entrando juntos en el Hotel des Bergues de Ginebra donde se alojó la familia. El exmatrimonio acompañado por su hijo Pablo Urdangarin accedían al lujoso establecimiento este pasado sábado 17 de junio de forma discreta.

El reencuentro de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Una de las últimas veces que vimos juntos a Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina fue en octubre de 2021, tres meses antes de que saltara a la luz pública el romance del vasco con Ainhoa Armentia, a quien conoció mientras trabajaba en el bufete 'Imaz y Asociados'. Entonces el exmatrimonio se dejaba ver en Barcelona apoyando a su hijo Pablo durante un partido de balonmano. La graduación de su hija pequeña ha sido la excusa para que los reporteros gráficos hayan captado estas últimas imágenes de la familia. Además, este acto permitió también el reencuentro del exjugador de balonmano con el Rey Juan Carlos.