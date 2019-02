¿Qué le está pasando a Sarah Ferguson en la cara?

7 Feliz con su nueva vida

Sarah ha hecho de esa frase su máxima. Si durante años no ha podido evitar que le afectaran los comentarios de los que era objeto, con los años ha aprendido a ignorarlos. Y el no intentar disimular sus arrugas, o incluso no caer en la tentación de pasar por el quirófano para hacerse algún retoque es buena prueba de ello. ¿Que no parece una joven de 25 años? Claro, es que está a punto de cumplir 60 y cada una de sus arrugas es un recordatorio de lo vivido.