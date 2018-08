Todos esperábamos una vacaciones veraniegas de Meghan y Harry por todo lo alto. Ambos están recién casados, su amor está a flor de piel, a ambos les gustan los destinos exóticos y se pueden permitir cualquier viaje. Si hay alguien que puede ‘pegarse’, como se suele decir, unas vacaciones de verano inolvidables, esos son, desde luego, los duques de Sussex.

Parece que es el momento ideal de la pareja para hacerlo, ahora que aún no tienen hijos y pueden disfrutar de su recién unido amor lejos de todo. Pero no, no va a ser así, no sabemos si para pena de ellos, pero sí para la nuestra, que esperábamos ansiosos algunas fotografías de esta pareja de ensueño en un entorno idílico.

En la residencia de verano de la reina Isabel II

Según ha informado ‘People’, Meghan y Harry han decidido pasar sus vacaciones veraniegas en Escocia, en la residencia de verano de la reina Isabel II, el castillo de Balmoral. La reina ya se encuentra allí a la espera de que su nieto, el príncipe Harry, y la esposa de esta, con la que es indudable que existe una relación muy especial, lleguen para acompañarla en su retiro estival.

Meghan Markle y el príncipe Harry llegarán a este destino en pocas semanas e imaginamos que no serán los únicos que se dejen ver por allí, ya que es tradición que los miembros de la familia Real británica acudan al castillo de Balmoral a lo largo del verano para visitar a la reina Isabel II y poder disfrutar de esta lujosa y acogedora residencia.

El castillo de Balmoral posee un entorno natural inigualable que seguro que resulta perfecto par Meghan y Harry. Alejado del mundanal ruido y de los flashes de los paparazzis, la pareja logrará encontrar, seguro, la paz y la tranquilidad buscadas durante las vacaciones.