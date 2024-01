Carole Middleton y María Turrión Borrallo, las dos mujeres que velan por el cuidado de los hijos de Kate Middleton

Kate Middleton tiene varios bastones que le ayudan a sostenerse. Especialmente ahora que ha sido intervenida en la London Clinic, donde fue sometida a una operación abdominal. Uno de ellos es su madre, Carole Middleton, quien se ocupa de que sus nietos sigan las rutinas establecidas, a pesar de que progenitora no pueda estar presente. Mientras que Guillermo es quien se ocupa de llevar a los pequeños al colegio, la abuela se centra en recogerles. Eso sí, todo ello con la ayuda de María Turrión Borallo, la niñera española que vive en una casa cercana a Adelaide Cottage, la residencia de los príncipes de Gales. Un tándem que tranquiliza a Kate sobremanera, ya que sus tres hijos adoran a ambas. Así lo seguirán haciendo ahora que Kate Middleton ha recibido el alta hospitalaria, una excelente noticia que confirma que todo marcha según lo previsto.

La madre de Kate Middleton lo comentó en una ocasión, dejando ver que era una abuela todoterreno. "Corremos por las colinas, trepamos por los árboles, atravesamos el túnel del parque infantil. Mientras pueda hacerlo, seguiré haciéndolo. También cocino con ellos, nos divertimos bailando y montamos en bici", explicó. Con su papel claro, muchos se preguntan por el rol de María Turrión Borallo, una mujer palentina que lleva años trabajando con el matrimonio formado por Kate Middleton y el príncipe Guillermo. "María es una niñera a tiempo completo que comenzó a trabajar con nosotros. No vamos a dar más detalles sobre ella o su trabajo excepto que los duques están encantados de que haya aceptado trabajar para ellos", dijeron en su día el Palacio de Kesington. Fue a raíz de descubrirse su identidad cuando comenzaron a salir informaciones sobre ella, entre otras, que estudió en la prestigiosa escuela Norland College, donde otros como Mick Jagger han fichado a su particular nodriza.

Ahora tanto María como Carole intentan que Kate Middleton pueda despreocuparse y centrarse únicamente en su salud. Aunque en un principio fuentes oficiales descartaron que tuviera un cáncer, las alarmas volvían a saltar una vez durante este fin de semana. La periodista Concha Calleja contó que había sufrido complicaciones graves y que su vida había corrido peligro, una información que no han querido confirmar en Palacio. "No hacen ningún comentario al respecto, ella pidió que su intervención médica fuera privada. No ha habido mayor transcendencia informativa, pero hay rumores hay de todo tipo", ha comentado la periodista de la BBC, Helen Wade. Era poco después de estas declaraciones cuando se confirmaba que Kate ya descansa en casa.

¿Qué se ha confirmado del estado de salud de Kate Middleton?

El pasado 17 de enero el Palacio de Kesington anunció que Kate Middleton estaría ingresada por una operación quirúrgica, la cual le mantendría de baja más de tres meses. "Su Alteza Real la princesa de Gales ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La operación fue un éxito y se espera que permanezca en el hospital durante diez o catorce días antes de regresar a casa para continuar con su recuperación. Según las recomendaciones médicas, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa", explicaron.