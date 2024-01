Kate Middleton, "en coma e intubada" por problemas postoperatorios

Las últimas noticias que llegan sobre el estado de Kate Middleton no son halagüeñas. La salud de la mujer del Príncipe Guillermo preocupa después de que tuviera que someterse a una intervención abdominal. En un primer momento se dijo que algo fue mal en el postoperatorio y ahora descubrimos que fue inducida a un coma.

La periodista Concha Calleja ha afirmado en el programa 'Fiesta' que las complicaciones fueron "graves" e incluso se temió por la vida de la Princesa de Gales. "Los médicos tuvieron que tomar decisiones drásticas en esos momentos debido a esas complicaciones que surgieron. La decisión fue inducirla a un coma. Tuvieron que intubarla. Fueron complicaciones graves que no esperaban porque la operación salió bien, pero el posoperatorio no fue tan bien". Esta misma fuente desconoce si Kate Middleton sigue en coma inducido, un estado de coma temporal controlado que se provoca por fármacos sedantes y que se produce principalmente para proteger al cerebro durante una cirugía.

El misterio que envuelve el estado de salud de Kate Middleton

Las informaciones oficiales sobre Kate Middleton son escasas lo que está provocando muchas especulaciones al respecto. La citada periodista ha reconocido que la verdad "de lo que ha pasado, la verdad de por qué la han operado y de qué no la vamos a saber salvo que la recuperación progrese adecuadamente. Entonces sí nos darán la verdad porque lo vamos a ver". Ha insistido en que la vida de la Princesa de Gales ha corrido peligro. "Cuando ellos dan ese comunicado ya ha pasado todo el posoperatorio del que estamos hablando. En la Casa Real, entre bambalinas, hay una discusión tremenda para decidir qué comunicado van a dar ahora".

La operación tuvo lugar en el hospital The London Clinic de Londres, el pasado 16 de enero. Kate Middleton tiene por delante una larga recuperación y permanecerá unos meses de baja. El revuelo causado por la noticia pilló a todos por sorpresa y obligó al palacio de Kensington a confirmar que no se trataba de un "problema canceroso". Según ciertas informaciones habría sido intervenida de una histerectomía, una información que no ha sido confirmada por fuentes oficiales. Se trata de un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo la extirpación del útero de una mujer.

La Casa Real británica sí que ha explicado que Kate Middleton regresará al trabajo después de la Semana Santa. La mujer del Príncipe Guillermo cumplió con su último compromiso de agenda el pasado 17 de enero en Londres. La corona inglesa atraviesa un delicado momento. La operación de Kate Middleton ha coincidido con una intervención de próstata del Rey Carlos III en el mismo hospital londinense. El monarca, que ingresó el pasado 26 de enero, se encuentra estable y su mujer, Camilla, ha estado muy pendiente realizando distintas visitas.