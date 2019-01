4 “Es una ausencia de sentimientos”

“El color y la emoción se había escapado de mi mundo. Todo era gris y monótono. No es un sentimiento, es una ausencia de sentimientos. Existes pero no tienes un propósito ni ninguna dirección en la vida. No me planteé el suicidio, pero tampoco quería vivir en el estado mental en el que me encontraba“, continúa explicando.

Tras doce meses, James consideró que llegó el momento de pedir ayuda porque notaba como se estaba deteriorando su salud mental. El hermano de la royal que el hecho de afrontar que necesitaba ponerse en manos de profesionales le daba esperanza para poder superar la enfermedad.