El gesto con el que Kate Middleton echa a Meghan Markle a los leones

Cada cierto tiempo, la guerra entre Kate Middleton y Meghan Markle copa titulares en la prensa británica, pero también son potentes en los medios internacionales. A veces no hace falta ni que estén cerca o que haya una conversación entre ellas o, incluso, que sus movimientos estén pensados para desairar a su supuesta rival. Cada paso sirve para sustentar su supuesta enemistad y en las vacaciones más polémicas de los duques de Sussex y las que han realizado ahora los duques de Cambridge, muchos ven un ‘zasca’ muy claro.

Así es Meghan Markle, aunque muchos solo ven su lado más oscuro

Las amargas vacaciones de Meghan Markle y Harry

Son sus primeras vacaciones como padres y parece que no son las más felices, al menos así se lo ha propuesto la prensa internacional, que critica cada uno de sus movimientos. Como sucede con la Familia Real Española, los miembros de la casa real británica también realizan vacaciones privadas cuyo destino son un secreto de Estado. Cuando se desvelan, suelen venir acompañados de críticas por parte de las personas de a pie, pero también por la prensa.

Meghan Markle sigue ilusionada su trabajo en el mundo de la moda

Críticas por su gasto excesivo en sus viajes

Al príncipe Harry y Meghan Markle se les recrimina los ingentes gastos que han realizado para escapar de la rutina en vacaciones. Comenzaron con un viaje secreto a Ibiza, en la que llegaron en jet privado y rodeados de un enorme equipo de seguridad a su servicio. Después hicieron lo mismo para viajar a Niza, lo que ha sido duramente criticado por muchos, al saber que el gasto de estos desplazamientos sale del presupuesto que todos los británicos destinan a palacio con sus impuestos.

Las tretas de Harry y Meghan para hacer como Felipe y Letizia.

Una contradicción muy criticada

El príncipe Harry siempre ha mostrado una sensibilidad especial hacia el cambio climático y cómo la sociedad no es consciente de las graves consecuencias de no ser responsable en este punto. Por ello, aseguró que tan solo tendría dos hijos, nunca un tercero, al creer que así sería más sostenible. Sin embargo, muchos le han criticado que no predique con el ejemplo y que viajar en jet privado cada semana es mucho más perjudicial para el medioambiente que tener un hijo más o un hijo menos.

Kate Middleton, ‘la buena de la película’

Claro está, en medio de la polémica por las críticas a Meghan Markle y el príncipe Harry por viajar en jet privado en sus vacaciones, llega Kate Middleton y echa más leña en el fuego. Lo hace viajando junto a su marido, el príncipe Guillermo, y sus hijos, en un vuelo low cost, que tan solo le ha costado 80 euros, tal y como ha informado el diario ‘Daily Mail’.

El motivo de su viaje más austero

Los duques de Cambridge han decidido coger un avión en el aeropuerto de Norwich a las 8:45 de la mañana este jueves 22 de agosto. Se dirigían a Aberdeen, el lugar en el que la Reina Isabel II se encuentra descansando en verano y alejada de todas las polémicas que se centran estos días en sus seres queridos.

De un ejército de escoltas a una niñera

Si contrasta el hecho de viajar en jet privado frente a coger un avión popular por solo 80 euros, también se ha centrado la atención en quién les acompaña. Mientras que el príncipe Harry y Meghan Markle llevaba consigo a un ingente grupo de escoltas a su servicio, Kate Middleton y el príncipe Guillermo tan solo han viajado acompañados de su niñera, para ayudarles con sus tres hijos.

Las cuentas son claras

Si los duques de Cambridge se han gastado en viajar en familia tan solo 480 euros, los duques de Sussex han hecho lo propio por 22.000 euros. Este es el motivo de tanto escándalo y lo que muchos han entendido como un zasca de Kate Middleton y su marido hacia Meghan Markle y Harry. Las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias…

Elton John saca las uñas por sus amigos

Ante tanto revuelo, el cantante Elton John, amigo de la familia desde que su madre, Lady Di, se convirtiese en su confidente, ha sacado las uñas para defender a Meghan Markle y Harry. Lo hizo asegurando públicamente que todos los gastos del viaje a Ibiza y a Niza los pagó íntegramente él. ¿También los 480 euros de Kate Middleton y su familia?

Elton John saca las uñas ante las críticas feroces a los duques de Sussex.