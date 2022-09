Suele decirse que nunca llueve a gusto de todos y parece que la que está cayendo tras la muerte de la reina Isabel II del pasado 8 de septiembre en Balmoral (Escocia) no ha sentado nada bien a Carmen Lomana. Como líder de opinión que es, la socialité ha mostrado su parecer sobre los ingentes faustos que se están realizando para el funeral del Estado de la soberana. Comprende el interés a nivel mundial que esta noticia ha provocado, pero considera también que esto debe ser tratado más en Reino Unido y menos en España, pues no quiere que se olviden del eterno conflicto que ambos países mantienen por la custodia del peñón de Gibraltar. Quizá no era el momento de reclamar su propiedad, pero pese a todo Carmen Lomana ha aprovechado la coyuntura para desviar el interés del funeral a esta cuestión nacional.

Este lunes 19 de septiembre Londres se ha convertido en epicentro del mundo, al acoger durante el funeral de Estado en honor a la reina Isabel II a un sinfín de miembros de las distintas casas reales y líderes políticos de todo el mundo. En representación de España han estado invitados los Reyes Felipe y Letizia, que se han sentado junto a los Reyes Eméritos, don Juan Carlos y Doña Sofía. Una presencia que, unido a los actos y gestos en memoria de la soberana en nuestro país, han terminado por crispar los nervios de Carmen Lomana, que se ha mostrado de lo más crítica con tanto despliegue durante su participación en la Cadena COPE.

“Que la Reina de Inglaterra es la reina también del peñón de Gibraltar, ¿eh?”, comenzaba a apuntar Carmen Lomana ante la creencia de que hay a quien se le ha olvidado el conflicto internacional que mantiene a Reino Unido y España enfrentados por su propiedad. Para ella, se está cometiendo un error al ensalzar tanto la figura de Isabel II, porque cree que “la estamos subiendo a los altares e Inglaterra siempre ha sido el gran enemigo de España. Que no es ahora, ni viene a cuento, pero lo digo, que nos estamos pasando”.

Como cabría esperar, son muchos los que han mostrado su pesar ante las inoportunas palabras de Carmen Lomana el mismo día que se realiza el funeral de Estado de la reina Isabel II. Las redes sociales han sido el canal utilizado por muchos usuarios para mostrar su cabreo ante tal afirmación, donde se ha llamado a la cordura de no levantar este debate público en un momento en el que todos lloran la pérdida de la reina y se solidarizan con el dolor del país vecino. Hay quien le da la razón a Carmen Lomana, subrayando la conveniencia de reclamar firmemente el peñón de Gibraltar como propio, aunque son más aquellos que destacan que quizá no sea el momento de plantear dicha cuestión y mantener el solemne respeto que la ocasión merece, al menos hasta que los restos mortales descansen al fin en Windsor.