La publicación del explosivo libro de memorias del Príncipe Harry está provocando un auténtico revuelo público debido a sus importantes revelaciones sobre algunos de los momentos más significativos de su vida. El hijo pequeño de Diana de Gales no para de acaparar titulares con su versión de la historia y está provocando que los cimientos de la Familia Real se resquebrajen. A pesar de que parece que todos ellos están en silencio, el Rey Carlos III ya se ha tomado la libertad de vengarse de su hijo y le ha apartado de su coronación el próximo mes de mayo.

El próximo 6 de mayo tendrá lugar la coronación de Carlos III como Rey de Inglaterra. Una fecha muy señalada en el calendario en la que íbamos a poder ver de nuevo a toda la Familia Real británica al completo. Sin embargo, finalmente no será así. Tal y como ha revelado el diario ‘Times’, el monarca ha tomado la decisión de eliminar el papel que tradicionalmente llevaban a cabo los hombres de la familia que ostentaban el título de duque.

«El Príncipe Harry ha sido eliminado del guion de la coronación y no tendrá ningún papel oficial. Rompiendo con la traición, Carlos III va a prescindir del acto en el que los duques reales se arrodillan y rinden homenaje al monarca. Tan solo será el Príncipe Guillermo quien lleve a cabo ese papel», cuenta una fuente cercana a los Windsor al diario anteriormente mencionado. Esta decisión también permitirá ahorrarse otra presencia incómoda, la de su hermano Andrés. Hay que recordar que en la coronación de la fallecida Reina Isabel II fueron su marido, el duque de Edimburgo, y sus primos, los duques de Kent y Gloucester, los que se arrodillaron y le prometieron lealtad.

La duda ahora está en si finalmente Harry y Meghan Markle acudirán a la coronación. La invitación esta sobre la mesa y el hijo pequeño de Carlos III ha dejado la puerta abierta a acudir al acto. Eso sí, en una entrevista reciente ha asegurado que no está muy convencido de que vaya a estar presente el próximo mes de mayo. Por el momento, mientras que continúan saliendo titulares sobre su libro de memorias, la Familia Real permanece en silencio y todo apunta a que así seguirá hasta que la obra deje de estar en el foco mediático. No obstante, ha salido a la luz que el Príncipe Guillermo está «furioso» con todo lo que está ocurriendo y no entiende los «golpes» que está recibiendo por parte de su hermano.

Intentó evitar que saliera a la luz su libro de memorias

A lo largo de estos meses, han sido diversas las informaciones que han afirmado que el Príncipe Harry pidió retrasar la publicación de su libro de memorias debido a la muerte de la Reina Isabel II. En concreto, el nieto de la fallecida soberana quiso hacer una serie de modificaciones para proteger a su padre. Ahora, con algunas de sus revelaciones sacadas a la luz, parece que el hijo pequeño de Diana de Gales está arrepentido de haber escrito el libro. Así lo afirman en ‘The Times’, según fuentes cercanas a la editorial.