Así es Adelaide Cottage, el refugio donde Kate Middleton se recupera tras su operación

Kate Middleton (42 años) atraviesa una de las etapas más complicadas de su vida tras someterse a una operación abdominal. Después de 13 días ingresada en el hospital The London Clinic, la princesa de Gales ha recibido este lunes el alta. Ha sido el Palacio de Kensington el que ha publicado la gran noticia a través de un comunicado: "La princesa de Gales ha vuelto a su casa de Windsor para continuar con la recuperación de su operación. Su evolución es favorable. El príncipe y la princesa quieren dar las gracias a todo el equipo de la London Clinic, especialmente al equipo de enfermeros, por su dedicación y sus cuidados. La familia Gales se encuentra agradecida por los buenos deseos que ha recibido desde todas las partes del mundo", han detallado.

La princesa de Gales ha pasado unos días muy duros en el hospital, pero por fin ha vuelto a casa, para seguir allí con su recuperación. Ahora ya descansa en su casa, Adelaide Cottage, donde se recuperará de su operación. "Después de que se recupere por completo en el hospital, Kate Middleton hará la convalecencia en Windsor, donde tienen una casa en el terreno, Adelaide Cottage. Creo que se quedarán allí porque los niños están en la escuela y ella querrá estar cerca de ellos", han declarado desde GB News.

Kate Middleton se ha instalado en Adelaide Cottage tras su operación abdominal

Pero, ¿cómo es Adelaide Cottage, el hogar que Kate Middleton comparte con el príncipe Guillermo y sus tres hijos? Este lugar lo mandó a construir el rey Guillermo IV para su mujer, la reina Adelaida de Sajonia-Meiningen en 1831. Es obra del arquitecto sir Jeffry Wyatville. De hecho, le quiso hacer un homenaje a su esposa poniéndole al cottage el nombre de ella. Tras la muerte de los reyes, estuvo un tiempo en desuso, pero la reina Victoria encontró en este lugar el espacio perfecto para tomar el té. Sin embargo, fue Peter Townsend, capitán de la Real Fuerza Aérea el residente más conocido.

Aunque no es un lugar muy grande, los príncipes de Gales lo eligieron como su hogar tras decidir mudarse de Londres. Adelaide Cottage está situado en el interior del Castillo de Windsor, por lo que tiene mucho terreno, todo rodeado de naturaleza, para vivir más en calma y en un ambiente más relajado junto a sus hijos.

La casa no es muy grande, pero está rodeada de naturaleza

El hogar de Kate Middleton y el príncipe Guillermo (41 años) no es muy grande. De hecho, en comparación al sitio en el que vivían antes, es pequeño. Tiene tan solo cuatro dormitorios, algo que les obligó a no tener a servicio que pernocte en casa. Pero lo cierto es que es una vivienda de lo más característica, ya que el rosa de la fachada es muy llamativa. Esta vivienda se encuentra a tan solo unos minutos de la edificación principal del Castillo de Windsor, donde vivía la reina Isabel II.

Ha recibido el alta en pleno foco mediático

Han sido unos días muy intensos para Kate Middleton, que llevaba 13 días ingresada en el hospital cuando este mismo lunes ha recibido el alta. Lo que no han querido desvelar son los motivos que han llevado a Kate a pasar por quirófano. Tan solo aclararon que no se trataba de un proceso canceroso, siendo un silencio sepulcral lo que ha existido desde entonces. Quien no se ha querido separar de su lado ha sido su marido, el príncipe Guillermo, a quien se vio en las inmediaciones del hospital con rostro serio y evidentes signos de preocupación. Una imagen que se hizo pública justo después de que se confirmaran sus intenciones y es que él también aparcaba sus compromisos para cuidar de Kate.