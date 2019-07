3 George Clooney descartó ser padrino de Archie

George Clooney y su mujer, Amal Clooney, también fueron ‘candidatos’ a ser padrinos de Archie. Durante un tiempo se especuló con la posibilidad de que ellos fueran los elegidos por los duques de Sussex, pero el actor acabó negando esta posibilidad. «A todo el mundo le gustan los rumores, pero no es verdad. Sería una mala idea porque no se me daría nada bien», explicó.

Las mofas «racistas» de la BBC a Meghan, un escándalo de Estado