El ex de Carolina de Mónaco ha sido detenido e ingresado en una clínic tras amenazar a varios oficiales de policía «con un cuchillo afilado de 30 centímetros».

Ernesto de Hannover ha vivido una de las jornadas más bizarras de su vida. El que fuera marido de Carolina de Mónaco ha sido ingresado en un centro psiquiátrico.

Según el diario alemán ‘Focus’, la noche de este miércoles, el jefe de la Casa Hannover, de 66 años, llamó por teléfono al departamento de policía de la localidad austriaca de Grünau im Almtal, donde posee una residencia de caza. En su conversación con los agentes les pidió ayuda porque alguien estaba intentando matarlo. La policía y una ambulancia se presentaron poco después en su domicilio. Pero allí no se encontraron con él, sino con una pareja nada sabía de las peticiones de Hannover. Finalmente, éste fue encontrado en su finca en una actitud completamente anómala. De hecho se puso agresivo y decidió echar a la pareja de su residencia, alegando que el hombre había atentado contra su vida porque no le daba su medicación. Viendo que su estado estaba tan alterado, los médicos le atendieron para tranquilizarlo.

Ernesto de Hannover, operado de cáncer de cuello

«Golpeó a un agente en la cara»

Pero aquí no queda la cosa. El episodio terminó rozando el drama. Porque el príncipe acabaría «amenazado a los oficiales con un cuchillo afilado de 30 centímetros», tal y como se recoge en el informe policial. Asimismo, el citado medio recoge que Hannover «golpeó a un agente en la cara». Tras el incidente, fue detenido e ingresado en la Clínica Vöcklabruck. Allí fue tratado en psiquiatría. También ha sido acusado de «amenazas peligrosas y daños corporales graves». También lo han denunciado por «intento de daño corporal grave e intento de resistencia contra la violencia estatal».

La notica ha corrido como la espuma y ha causado una gran indignación entre la ciudadanía austriaca. Después de protagonizar este extraño suceso, Ernesto de Hannover ha dado su versión de los hechos en el diario austríaco ‘Kronen Zeitung’. En él ha explicado que los policías se mostraron violentos con él y que no estaba fuera de control, sino que «tenía un nivel muy bajo de azúcar en sangre y me sentía muy mal«. Cree que los agentes «estaban borrachos, al menos me dieron esa impresión. Luego me encadenaron a una ambulancia. No me dejaron salir por cinco horas». Ahora amenaza con presentar demandas contra el personal sanitario que lo atendió y contra los agentes de policía. Estos, por su parte, piensan retirarle su licencia de armas.

Su hijo Christian y Sassa de Osma acaban de ser padres

Su altercado con la policía se produce unos días después del nacimiento de sus nietos mellizos, Nicolás y Sofía, hijos de Alessandra de Osma y su hijo Christian de Hannover, de 35 años, que viven en Madrid. El pasado lunes, la pareja daba la bienvenida a sus bebés, ajenos a los problemas del príncipe.