Hacía mucho tiempo que no entrábamos en este espacio del palacio de La Zarzuela. Es el lugar donde la Reina Letizia se ocupa de sus asuntos, se organiza y pone al día su intensa agenda. Aunque en un principio no estaba anunciada, la consorte ha incluido esta reunión con la Oficina Técnica de Cooperación de cara a preparar su inminente viaje a Mauritania, que será del 31 de mayo al 2 de junio. Lo ha llevado a cabo sin salir de casa y con uno de sus consabidos looks ‘de oficina’.

No es tan común ver este despacho blanco, que se hizo especialmente famoso durante la pandemia, cuando estábamos todos en pleno confinamiento y los Reyes se limitaron a teletrabajar fundamentalmente. Mientras el Rey Felipe utilizaba el despacho grande forrado de madera, la consorte prefería este más luminoso, moderno e impoluto provisto de unos grandes ventanales que ofrecen relajantes vistas a los jardines palaciegos.

Así que hoy, mesa redonda para la Reina Letizia, que se ha dedicado a perfilar los detalles de su próximo viaje de cooperación, el séptimo de su reinado. No podíamos esperar demasiado sobre su estilismo, salvo que fuera adecuado, cómodo, práctico… Y así ha sido. Sorpresas cero.

Letizia ha vuelto a sacar esta chaqueta con tejido estampado en rojo y blanco, con cuello redondo, largo a la cadera, entallada y con el cierre oculto. Destacan los dos vivos en negro de los bolsillos. Una pieza de Hugo Boss de las que tiene múltiples variaciones.

Esta prenda es una ‘vieja’ conocida del despacho, ya que recordamos al menos otras dos ocasiones anteriores en las que la Reina se la ha puesto para reuniones similares. Bueno, Letizia también tiene sus propios ‘uniformes de trabajo’ y este es su mejor comodín. No disponemos de fotografías de cuerpo entero, así que nos limitaremos a reseñar sus pendientes de arito de efecto bambú y su querido anillo dorado de Karen Hallam. Intuimos que por debajo lleva unos pantalones negros, pero…

Como decimos, este será su séptimo viaje de cooperación: los anteriores fueron a Honduras y El Salvador (2015), Senegal (2017), República Dominicana y Haití (2018), Mozambique (2019), de nuevo a Honduras (2020) y a Paraguay (2021). La Reina Letizia parece estar ya curtida en hacer la maleta más solidaria. Lo que sí hemos observado a lo largo de los años es que ha ido aparcando progresivamente el glamour por lo práctico. Hay que pisar terrenos complicados y conviene dejar los tacones o los vestiditos monos para otras ocasiones.

Por eso mismo, en sus últimas incursiones Letizia ha apostado a ultranza por looks ‘de campaña’, con pantalones, camisa, botas y ¡chaleco rojo! El chaleco de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que siempre la acompaña y que lleva a cabo los distintos proyectos sociales, educativos, etc en los países con necesidades.

Así lo hizo cuando el pasado noviembre viajó a Paraguay, donde recordemos que en ningún momento la Reina Letizia se desprendió del chaleco rojo. Un símbolo que ha elevado a categoría y que previsiblemente en Mauritania volverá a lucir con el mismo orgullo y convencimiento de que allí va a trabajar y no a lucir modelitos.