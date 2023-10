El vestido que la Reina Letizia ha elegido para el evento de la jura de bandera de la Princesa Leonor ha generado un gran revuelo. Y, como es típico cuando las miembros de la realeza descubren prendas de su guardarropa, este look ya se ha agotado. Por eso, te traemos algunas versiones del vestido de lunares de Letizia por menos de 200 euros.

Apenas han pasado dos días desde que la Reina Letizia deslumbrara, después de un paseo por los Jardines del Partal, en la cena de la cumbre de Granada en la Alhambra, con su increíble vestido de Carolina Herrera. Este estilismo, que ya había lucido en Texas en 2018, nada tiene que ver con el look por el que hoy ha apostado en Zaragoza, durante la Jura de bandera de la Princesa Leonor, que hoy cumple con uno de los hitos más importantes de su vida. La reina volvió a apostar por el print de lunares con un vestido que ya había estrenado anteriormente. Analizamos su estilismo y te damos todos los detalles de su look.

El pasado 17 de agosto la Princesa de Asturias ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza para empezar su formación en el Ejército de Tierra español. Tras estos meses de enseñanza castrense, hoy concluye esta etapa con la Jura de bandera en un acto solemne que, naturalmente, ha sido presidido por la Reina Letizia y el Rey Felipe VI. Hoy, con un perfil más bajo, la soberana ha dejado las transparencias y las flores a un lado y se ha decantado por un estilismo más acorde a las circunstancias.

La Reina Letizia reutiliza un vestido de lunares durante la Jura de bandera de la Princesa Leonor

La elección del vestido de la Reina Letizia para esta ocasión también fue un tema de gran interés. Consciente de la importancia del evento y el simbolismo asociado, la Reina optó por un vestido que rinde homenaje a la rica herencia cultural y tradiciones de España. Su elección de un vestido que incorpora elementos emblemáticos de la cultura española, como colores y diseños tradicionales, se convirtió en un reflejo de unidad y orgullo nacional. En el escenario de la jura de bandera de la Princesa Leonor, la Reina Letizia hizo una elección de vestuario que no pasó desapercibida y que resonó con un toque de elegancia y estilo atemporal. Para esta importante ocasión, Letizia optó por lucir un elegante vestido de lunares de la firma &Me Unlimited, una marca española que ya había destacado en el pasado, durante el día de las Fuerzas Armadas en 2022, en Huesca. El vestido en cuestión, conocido como el modelo 'Gabriela', está confeccionado en una tela fluida de un hermoso tono azul celeste y presenta un estampado de lunares mini en negro, comúnmente denominados "polka dots". La elección de este diseño refleja un guiño a la moda española y su herencia cultural en un evento tan significativo como la jura de bandera. El vestido 'Gabriela' es una pieza elegante y bien estructurada, con detalles que merecen ser destacados. Cuenta con un cuello redondo que aporta un toque clásico, un busto sin mangas que resalta la sofisticación de Letizia y un talle ajustado gracias a una banda drapeada del mismo tejido que el vestido, lo que enfatiza su figura. La falda, de corte midi y con capas, añade un toque de gracia y movimiento a su conjunto. Para completar su look, la Reina Letizia eligió unos salones destalonados, una vez más de la renombrada diseñadora Carolina Herrera, que complementaron perfectamente su atuendo. Estos zapatos añadieron un toque de sencillez y elegancia a su conjunto general. En cuanto a los accesorios, Letizia hizo elecciones acertadas. Optó por llevar un bolso negro de Carolina Herrera, el modelo 'Insignia', que es conocido por su diseño atemporal y versátil con asas cortas y solapa. Este accesorio es una incorporación esencial a su guardarropa, disponible en varios colores, y puede complementar una amplia variedad de estilismos. Finalmente, la Reina Letizia adornó sus orejas con unos pendientes de diamantes de tipo lágrima, discretos pero impactantes, que realzaron su elegancia y sofisticación. Estos pendientes aportaron un toque de brillo sutil pero imponente a su apariencia general. El print de lunares, un clásico de la moda española, y uno de los favoritos de Diana de Gales, ha estado también presente en los estilismos de otras elegantísimas royals como Kate Middleton, Carolina de Mónaco, o la princesa Beatriz de York. ¡Nunca pasa de moda!

Lo más destacado de la jura de bandera de la Princesa Leonor

En un caluroso día que siguió a la conmovedora tradición de realizar la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, la Princesa Leonor, primogénita de los Reyes Felipe y Letizia de España, protagonizó un momento histórico al jurar lealtad a la bandera de su país. Este evento tuvo lugar en el imponente patio de la Academia Militar de Zaragoza, una institución de gran renombre donde la joven princesa comenzó su formación el 17 de agosto anterior.

La solemnidad y el significado de esta ocasión no pasaron desapercibidos para el pueblo español ni para el mundo entero. La Princesa Leonor, quien ocupa el primer lugar en la línea de sucesión al trono, tomó la iniciativa de abrir el juramento, lo que simboliza su compromiso de defender y servir a España. El peso de esta responsabilidad y su significado histórico no se perdieron en el público presente, que incluyó a sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, quienes observaron con orgullo este paso crucial en la vida de su hija.

La jura de bandera de la Princesa Leonor marca un hito significativo en la trayectoria de la Princesa Leonor. No solo representa su entrada simbólica en las filas del Ejército, sino que también subraya su futura posición como líder de las Fuerzas Armadas de España. La jura de bandera es un gesto poderoso que refleja su dedicación a servir a la nación y proteger sus intereses, un papel que está destinada a desempeñar con honor y responsabilidad en los años venideros. La Princesa Leonor, a pesar de su juventud, demostró madurez y determinación en este paso significativo hacia su futuro papel como líder de las Fuerzas Armadas.

Las grandes citas de la Reina Letizia en el mes de octubre

Durante el mes de octubre, las agendas de la Reina Letizia y de su hija, la Princesa Leonor, estarán colmadas de eventos oficiales de gran importancia. Por un lado, la joven el día 12 de octubre participará por primera vez en la recepción en el Palacio Real durante la Fiesta Nacional. Un acto que siempre ha dejado a su paso unos increíbles estilismos de día de la reina.

A este acto, le sigue la anual celebración de los esperados Premios Princesa de Asturias el día 20 de octubre, en la que veremos a madre e hija lucir sus mejores galas, pues, siendo en horario de tarde-noche, los looks suelen coquetear más con los adornos, los diseños originales, las paillettes o los apliques brillantes. Además, no son pocas las veces que la reina lució en Oviedo las lujosas joyas que atesora, (las llamadas joyas de pasar), una colección de joyas heredada de la Reina Victoria Eugenia de España; este ajuar, formado por tiaras, espectaculares pendientes, broches y collares, pasa de generación en generación y es de uso exclusivo para las reinas. No obstante, todavía queda tiempo para que desvelemos la incógnita de las deslumbrantes piezas que usará ese día.

Pocas semanas más tarde, el 31 de octubre, la joven celebrará su mayoría de edad. Esta fecha coincide con la Jura de la Constitución a la que, de seguro, Letizia asistirá con un looks elegante y sofisticado como el que llevó en los premios Princesa de Girona. Sin duda este será un mes perfecto para desplegar lo mejor de sendos vestidores e incluir las recién servidas tendencias que septiembre ya ha proclamado.