La Reina Letizia va a estreno por cada aparición en Mallorca. La última de ellas fue anoche mismo, cuando la consorte dio otra sorpresa organizando un plan de chicas junto a sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, y la Reina Sofía. De nuevo estuvieron a la orden los gestos cómplices entre nuera y suegra, como en los mejores tiempos.

Las cuatro salieron a cenar por Palma y luego dieron una vuelta por un mercadillo, justo cuando el Rey Felipe se encontraba en Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente. Letizia hizo acto de presencia en la noche con un llamativo look de vestido camisero muy mini, muy mini, con el que presumía de bronceado.

La cosa fue de piernas. No solo las de la Reina, sino también las de sus hijas. Y de alpargatas. Doña Letizia volvía a ponerse las cuñas altas de esparto de Clooui (129 euros) después de varias salidas con calzado plano. Eso multiplicaba el efecto de ‘piernas infinitas’ de este look. Por cierto, un nuevo estreno de Zara, que no llega a los 30 euros.

La Reina acompañaba el vestido rosa estampado con una cartera de tela de lenguas mallorquina del mismo color de Feel Mallorca, que lució un par de días antes para otra cena privada de la Familia Real.

Letizia no es muy dada a lucir piernas (sobre todo después de las críticas recibidas cuando se ha atrevido), pero no le importa hacerlo en este contexto de vacaciones. ¿Cuándo si no? Vemos que está en plena forma y con los músculos a tono. También Leonor y Sofía se decantaron por vestidos mini, ideales para su edad.

Este veraneo real de 2022 nos está descubriendo un cambio de rumbo en el estilo estival de la Reina Letizia. Lo demostró también en la cena del pasado viernes, con un vestido largo estampado en blanco y negro de Mango (40 euros), con cortes ‘cut out’ en los laterales. A pesar de la lluvia de comentarios suscitados por el vestido con aberturas rosa de Serendipia, que llevó en un acto de la Cruz Roja en Valencia, a la soberana no le ha importado repetir concepto.

Como decimos, en vacaciones el código de vestimenta es otro, más relajado e informal, y permite innovar más. Así hizo con el calzado elegido, unas sandalias de dedo de la marca estadounidense Jack Rogers (nueva en el vestidor), con las que también ‘cambiaba el paso’.

Aún nos quedan unos días más de vacaciones ‘royal’ en la isla balear, así que no descartamos nuevas sorpresas y nuevos looks. Sigue deslizando para ver todos los detalles.