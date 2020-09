La Reina Letizia protagoniza su rentré más especial tras un verano de «no-vacaciones». Pero su look ‘working’ no pasará a la historia…

¡Estamos de vuelta! La Reina Letizia ha retomado hoy su agenda para reunirse con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), en Madrid. Lo hace tras unas vacaciones-no-vacaciones privadas discretas y se supone que dentro de España, e incluso sin salir de la capital. Nos referimos a las últimas dos semanas, las que han transcurrido desde que los Reyes y sus hijas se marcharan de Mallorca después de pasar 11 días. Desde aquí analizamos paso a paso todos los looks que la Reina desplegó en las islas baleares, con abundancia de vestidos blancos de aire adlib, plenamente veraniegos. Teníamos muchas ganas de este regreso. Y ya en otro terreno, el urbano, ¿qué nos hemos encontrado?

Doña Letizia vuelve con ganas, aunque con un estilismo poco inspirado. El compromiso de hoy no requería demasiado más allá de la corrección. Es lo que tienen las reuniones de trabajo, que a priori no son muy apetecibles, tampoco en lo estético… Pero no, no queremos decir que la Reina tenga apatía, pues precisamente esta es una de las causas que apoya con más ahínco. Ya habló con representantes de FEDER el pasado marzo desde su confinamiento en La Zarzuela. Hoy al menos ha podido hacerlo cara a cara, que siempre es mucho mejor, y guardando todas las precauciones posibles, como mascarillas, distancia, etc. Hablemos entonces del look.

La Reina Letizia se ha presentado en clave ‘working’, con chaqueta y pantalón en tonos azules. La chaquetita, con cremallera, cerrada y de manga larga, anticipando el otoño, es de Hugo Boss. En Madrid han bajado las temperaturas, pero no sé si para tanto. Los pantalones son los culotte con grandes botones plateados en los laterales de Hugo Boss (que lució, por ejemplo, el día del infausto recuerdo en la Misa de Palma de 2018). Y como calzado, ¡he aquí la sorpresa!, sus mocasines de ante con estribo de Uterqüe. Aunque seamos fans de la comodidad, estos zapatos deslucen por completo el pantalón. Por último, una cartera de solapa de Carolina Herrera y como único toque brillante, sus discretos pendientes de tipo botón. Es decir, que en líneas generales ha repetido el patrón de estilo que aplicaba durante sus videoconferencias en palacio. Y así, de pronto, nos parece aburrido, muuuy aburrido.

Hoy mismo también ‘debutaba’ el Rey Felipe tras estos días libres, con la agenda en blanco. El monarca visita la Comandancia Naval del Miño en Tui (Pontevedra, Galicia). Como vemos, cada uno por su lado, pero unidos en esta tarea de estar cerca de la gente en los momentos más inciertos provocados por la pandemia del coronavirus. Precisamente la Reina ha charlado sobre las consecuencias que ha traído para todas esas personas que padecen enfermedades de baja prevalencia, y por extensión a sus familias, ya que el virus ha impedido en muchos casos el adecuado tratamiento de las patologías. Y son alrededor de 3 millones de afectados.

Esta ha sido la ‘rentré’ de la Reina Letizia desde su Vestidor a las calles. A continuación, desgranamos todos los detalles del primer estilismo del nuevo curso escolar, que se prevé muy distinto. ¿Qué os ha parecido?