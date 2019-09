Letizia continúa reciclando en su vestidor (para nuestro aburrimiento)

5 Puesta a punto de la melena

Hacemos notar un cambio progresivo en su melena desde el pasado verano. Es natural que con el sol el tono se aclare un poco, pero ahora se ve claramente que Letizia está afianzando su gusto por llevarlo más oscuro. Por no hablar de que se lo ha capeado un poco más para darle movimiento. La puesta a punto del cabello tras el verano, las vacaciones de sol y mar, etc etc es fundamental. No dudamos de que la Reina se apunta a una rutina de hidratación «post» bien elaborada.