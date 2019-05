Letizia sorprende con un súper bronceado veraniego

10 Letizia está morena

Es cierto que en el último año Letizia ya no es tan «blanca». Que se nota que tira de cremas con colorcito y demás, y eso hace que esté muy favorecida. Este bronceado supera un par de puntos la media y pudiera deberse a algún viaje reciente. No olvidemos su escapada privada de Semana Santa en familia a Roma, ¿o a algún otro sitio? También disfrutó de un puente con motivo del pasado 1 de mayo. Por no hablar de que en La Zarzuela tienen piscina y las buenas temperaturas habrán hecho posible su uso… En fin, que Letizia está morena.