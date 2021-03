Letizia ha presidido el acto de Proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 2021 y ha recurrido a una apuesta infalible

Letizia ha tenido una nueva cita este jueves. La Reina ha presidido el acto de Proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 2021, que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, donde además ha conversado con algunos de los premiados de ediciones anteriores. La Reina ha podido charlar con el pintor Hugo Fontela (Premio FPdGi 2014), la poeta Elena Medel (2016), la cantante Soleá Morente (2018) y el director de escena Rafael R. Villalobos (2019). Esta ha sido la segunda cita de Letizia esta semana y en esta ocasión ha sido en solitario (pues el martes estuvo acompañada por el rey Felipe VI, quien hoy también ha tenido sus propios actos).

Pero retomando el tema de la Reina Letizia, ¿con qué nos ha sorprendido hoy la monarca? Vale, pues bien. Sorpresas ninguna. Ha vuelto a optar por su traje rosa de Hugo Boss que lo estrenó en el año 2019 y que ya hemos perdido la cuenta de las veces que se lo ha puesto. ¿Qué le pasa a Letizia con este sastre tan femenino y romántico? Lo cierto es que gracias a él ha reinventado la clave working girl renovando sus trajes más clásicos en tonos neutros como negro, gris o blanco y apuesta por estos tonos pasteles que están de rabiosa tendencia y que además alegra hasta los días más grises.

El traje rosa de la Reina Letizia que se ha puesto en multitud de ocasiones

Todas tenemos en nuestro armario una prenda que no podemos vivir sin ella. Es nuestro comodín para cuando no sabemos qué ponernos y Letizia ha encontrado en el sastre rosa pastel su comodín perfecto para cualquier ocasión. ¿Cuántas vece se lo hemos visto ya puesto? Lo cierto es que quizá no hayan sido tantas pero al ser una prenda tan llamativa se ha quedado grabada en nuestras retinas. A pesar de esto, este dos piezas nos encanta y además hace un guiño a las tendencias que imperan esta temporada y que seguirán de plena actualidad en primavera. Y es que el rosa pastel será uno de los colores que más veamos pasear por el street style durante las próximas semanas.

A diferencia de otras ocasiones, donde la hemos visto combinando este sastre con camisa blanca dándole un toque más formal, esta vez le ha reinventado con un top lencero. Un toque sexy que nos ha encantado. Lo cierto es que la Reina Letizia sabe como nadie cómo renovar sus estilismos con combinaciones fascinantes. A sus pies, unos stilettos negros que la convertían en una auténtica diosa ejecutiva. Todavía nos queda Letizia por ver esta semana. Este viernes, la Reina presidirá el acto oficial del ‘Día mundial de las enfermedades raras’, que tendrá lugar en la sede de la Fundación Mutua Madrileña y donde está previsto que la Reina hable.