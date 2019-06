2 Buenas migas con Sophie de Wessex

Y ‘camuflado’ entre el moteado del vestido, pero muy reluciente, también vemos un precioso broche con forma de flor, realizado con brillantes y una perla en el centro. Como cartera ha utilizado la rígida de piel trenzada de Bottega Veneta (1.400 euros), que estrenó el pasado octubre. Y a los pies, los salones de Prada negros con efecto cocodrilo. ¡Ajá! ¿Lo veis? Cómo no, el último ‘invitado’ a esta fiesta no podía ser otro que el anillo ovalado dorado de Karen Hallam, que definitivamente ya no se quitará nunca. No pega ni con cola en este estilismo, así que debe ser súper importante para Letizia.