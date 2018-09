Letizia no se esfuerza en su ‘vuelta al cole’

4 El bolso elegido ha sido esta cartera de Angel Schlesser

En esta ocasión, Letizia ha preferido llevar el cinturón por el lado a rayas, mientras que para su cita en Asturias lo llevó por el lado vaquero. Además, en lo que se refiere a su peinado, Letizia se ha decantado por llevar un recogido para la feria, mientras que para su cita en Asturias, llevó el pelo suelto.

La cartera que ha llevado también es diferente a la que llevó en aquella ocasión. Eso sí, no se trata de ningún estreno, ya que la de Angel Schlesser la llevó la última vez durante su viaje a Estados Unidos. No hay ninguna novedad en este look: Letizia da la bienvenida al nuevo curso con el mismo look con el que se despidió.