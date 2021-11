El viaje de Estado de los Reyes está llegando a su fin. Todavía con la resaca de la cena de gala que tuvo lugar este miércoles en la noche en el Palacio Real de Estocolmo, tenemos nuevo look. Letizia nos está dejando estilismos para el recuerdo. Si bien es cierto que con el primer día no tuvo su mejor noche y arruinó su look por culpa de unas medias de cristal, conforme ha ido apareciendo nos ha ido conquistando todavía más. Y ahora, pone el broche de oro. Este jueves, los Reyes tenían varios asuntos por separado. Mientras que el Rey Felipe ha acudido a un seminario Empresarial Suecia-España presidido por él y el monarca sueco y posteriormente ha visitado el Instituto Tecnológico KTH, Letizia tenía otros planes. La Reina, con su versión más lady, ha acudido a la Biblioteca Bernadotte del Palacio Real, que contiene la colección de libros reales, aproximadamente 100.000 libros que han pertenecido a los reyes y reinas de Bernadotte a lo largo de los siglos. No ha hecho esta visita sola. Sino junto a la reina Silvia de Suecia.

Letizia estrena un vestido en rosa con el que se despide de Suecia

De todos es conocido que Letizia es una gran amante de la cultura en general y la lectura en particular. Por este motivo, la Reina estaba muy ilusionada con esta visita en el que participarán en un seminario sobre lengua, literatura y traducción. El seminario destaca la importancia de las traducciones literarias para la promoción de la literatura y el intercambio cultural a largo plazo entre España y Suecia. Para esta ocasión, Letizia ha estrenado un vestido en rosa palo que le da un aire muy lady.

La Reina Letizia se ha puesto romántico en su adiós al país nórdico. Por ello, ha estrenado un precioso vestido rosa empolvado de manga larga con hombreras algo más pronunciadas. Letizia no quiere pasar frío y por ello está eligiendo en la mayoría de ocasiones prendas calentitas. A juzgar por las imágenes, el tejido de este diseño, del que todavía no conocemos su autoría, es muy calentito. Y, como en el primer día, ha vuelto a lucir medias de cristal. Eso sí, en esta ocasión nos ha dejado ese mal sabor de boca por verlas con un toque más blanco de lo habitual.

Magrit firma los complementos y Yanes los pendientes de nácar

Como accesorios, Letizia ha seguido en la misma tónica del vestido: cartera de mano y salones en rosa empolvado. Ambos complementos son de Magrit, una de sus firmas fetiche. Por último, como joyas ha utilizado los pendientes de flor elaborados en nácar de Yanes, que son uno de sus favoritos y le hemos visto en sinfín de ocasiones. Melena suelta y un maquillaje sencillo han convertido a la Reina en toda una princesa.