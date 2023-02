La incómoda molestia de la Reina Letizia en el inicio de su viaje a Angola

Los Reyes han iniciado su viaje oficial a Angola. En el aeropuerto la Reina iba con un look muy cómodo, pero necesitaba un complemento esencial que le ha faltado...

Los Reyes han puesto rumbo hacia Angola para llevar a cabo una nueva Visita de Estado. Este mediodía han sido despedidos con honores desde el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, acompañados de las autoridades pertinentes, como suele hacerse siempre en estos casos. Ahí hemos vuelto a testar cómo se viste la Reina Letizia cuando se va de viaje, sobre todo si se trata de un largo viaje como este. Sus Majestades aterrizarán en Luanda, la capital angoleña, dentro de unas siete horas...

Pues bien, ante este panorama, la mejor opción es la comodidad. Y la Reina Letizia ya sabe mucho de esto. De momento ha optado por un abrigo negro anudado, unos pantalones negros fluidos y tobilleros y unas botas de tacón trapecio de menos de 10 centímetros. Como única nota de color del estilismo se ha puesto un jersey fucsia de cuello alto.

De nuevo hacemos hincapié a su afición por las botas de tacón 'sensato', que dicen. En las últimas semanas ha lucido unos cuantos modelos nuevos, perfectos para que sus pies no se resientan, ya que padece neuroma de Morton. Ya habrá tiempo para altos tacones y demás. Para subirse al avión, estas botas son más que suficientes.

La nota discordante, si podemos llamarlo así, ha sido la falta de un complemento. Y es que hoy brilla el sol en la capital española y le daba de frente en todo momento. Esto ha hecho que, mientras los Reyes escuchaban el Himno Nacional, la Reina Letizia tuviese que tener los ojos cerrados prácticamente todo el rato. Solo ha podido abrirlos durante algunos segundos.

Esto se hubiera solucionado con unas gafas de sol, pero bien es sabido que la consorte procura evitarlas si es necesario. En realidad, este es un gesto de amabilidad con los demás, pues el llevar gafas oscuras evita el contacto visual en el trato con sus interlocutores y eso queda feo. Así que, hoy ha tocado sufrir un poquito.

Por lo demás, la Reina Letizia llevaba el pelo suelto ondulado, sus conocidos pendientes de aritos dorados de efecto bambú y su ya habitual anillo romántico de Coreterno. Quizás cuando aterrice en Angola veamos un cambio hacia otro look más formal. De momento, les deseamos a los Reyes un buen viaje (justo se van poco después de anunciar que la Infanta Sofía estudiará los dos próximos cursos en Gales). Sus Majestades estarán en Angola hasta el próximo 8 de febrero, así que nos esperan muchos nuevos looks por delante. Desde luego, este nos deja una imagen muy sencilla y con poca gracia que no pasará a la historia.