De negro, pero con un toque innovador. Así hemos visto a la Reina Letizia esta tarde, quien por primera vez acude a una cita tan importante en solitario.

El XX Concierto In Memoriam en Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, celebrado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, se ha quedado un poco cojo ante la ausencia del Rey Felipe, ya que se encuentra de viaje en Chile para asistir a la toma de posesión del presidente electo, Gabriel Boric. Pero Letizia es mucha Letizia y se defiende a la perfección. Si hablamos de su look, ya es otra cosa…

Así, a primera vista, la impresión es algo rara. Vemos algo ‘viejo’, que es la blusa de seda de tipo kimono con escote a pico, de la firma francesa Sandro, que tiene desde 2019. Y por otro, algo ‘nuevo’, pero que no es un estreno: la falda. ¡La falda!

Resulta que es de la Reina Sofía. Y con ello suma y sigue sacando prendas del armario vintage más preciado del país. Esta es una falda bordada con cristales de Purificación García y tiene más de 20 años.

Un diseño de largo al tobillo, con abertura frontal y un fajín ajustado hasta la cadera, con gran hebilla de cinturón incorporada. Claramente ochentera. Lo verdaderamente innovador es el tejido. Lleva una capa superior semitransparente con líneas verticales, que dan un efecto algo metálico (bien para la idea de noche ‘fiesta’) y hasta nos recuerda un poco a la piel de serpiente…

La verdad, no sabemos muy bien si nos gusta o no. La falda huele a moda española. Mañana inaugura Cibeles y es un buen guiño. Se nota que hay atrevimiento. Lo que no vemos tan claro es la combinación con esa blusa. Hay algo que choca, así que esperamos a otra oportunidad para darle una nota definitiva.

Punto a favor, el negro. La Reina Letizia siempre ha venido a este concierto (salvo por contadas excepciones, como el vestido azul con encaje en el escote de la Reina Sofía, otro préstamo, que lució hace unos años) vestida de este color en señal de luto y respeto.

De nuevo Letizia se ha dejado el melenón suelto, con bien de volumen, ondas en las puntas y su mechón de canas por bandera, por el que asomaban sus pendientes de brillantes y piedras negras engastados en varias elipsis, como formando una cadena.

La cartera de mano negra de Felipe Varela es una de las que más ha utilizado (también la tiene en azul marino y rojo). Los salones, de altísimo taconazo y muy escotados en el empeine, de Prada. Muy elegantes. No vemos la herida que en el tobillo izquierdo que le descubrimos en su anterior salida…

No es la primera vez que la Reina Letizia se queda ‘sola’ en las últimas semanas. Ya le ocurrió en la pasada edición de ARCO, cuando el monarca tuvo que cancelar su presencia a última hora ante el estallido de la guerra en Ucrania. Esa vez ‘llegó, vio y venció’ con un traje de chaqueta de Inés Martín Alcalde.

Hoy ha rebuscado en el vestidor de su suegra, que como homenaje nos sigue encantando.

Dentro de pocas horas llegará su gran cita con la moda española y la veremos en la inauguración de la 75º edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (conocida popularmente como Pasarela Cibeles), a la que no va ¡desde hace doce años! Nunca más a propósito podremos hablar de moda dentro de la moda. Tenemos altas expectativas. Crucemos los dedos…