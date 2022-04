Hoy los Reyes comparten agenda con viaje incluido. Lo hacen para volver a Mallorca, el lugar de los veraneos oficiales de la Familia Real, al que la Reina Letizia no pisaba precisamente desde agosto pasado. No así Don Felipe, quien hizo una breve escapada la última Semana Santa. El caso es que en la isla balear los han recibido con los brazos abiertos, y seguramente perdonando el ‘desaire’ de que los Reyes y sus hijas no acudiesen este año a la Misa de Pascua.

Letizia reaparecía en el breve espacio de unas horas tras acudir, ayer tarde, a los Premios SM de literatura infantil y juvenil. Si ahí nos cautivó con un conjunto de blusa y pantalón de María Barragán, esta mañana ha preferido bajar el pistón y reciclar. No hay estreno, pero recupera un vestido rojo muy chulo y con anécdota: lo tiene igual la reina Máxima de Holanda.

Sus Majestades han acudido al llamado Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, donde han anunciado al nuevo ganador del Premio de Investigación Científica. Hay que recordar que Letizia ha asistido a esta gira con paradas previas en Málaga, Guadalajara y Logroño. Esta es la primera vez durante esta edición que se le suma el Rey.

Hablamos de un diseño midi en color burdeos de Massimo Dutti. Lo estrenó en febrero de 2021 y ya entonces nos encantó. Fluido, con manga larga, pero ligero, y con cuello alto rematado en picos por detrás, y con una sugerente abertura en la espalda además de en la parte de la falda. Un mes más tarde se lo volvía a poner durante su viaje oficial a Andorra, pero añadiendo un cinturón negro de Burberry. En esta ocasión ha prescindido de él.

A falta de estreno, los otros detalles que podemos destacar es su ‘nuevo’ peinado. Hacía mucho, pero que mucho tiempo que la Reina no se decantaba por este tipo de coleta baja y con raya al lado, con volumen ondulado en la cola. Un recogido infalible para quitarte años en un segundo.

Y además, ahora que no lleva mascarilla, también ha aprovechado para lucir pendientes. No es que los tuviera olvidados, pero últimamente casi siempre recurre a las mismas piezas y con un discreto denominador común. Hoy ha sacado unos nuevos y con forma de hoja dorada.

El acto central de esta jornada se ha celebrado en el CaixaForum Palma, donde se ha llevado a cabo un reto emprendedor para jóvenes de 16 a 29 años, que han trabajado en equipo durante tres horas para idear iniciativas capaces de atraer a más talento femenino a las carreras STEAM, relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Los Reyes siguen sin separarse y mañana volverán juntos al trabajo, pero ya en Madrid. Ofrecerán un almuerzo al presidente de Bulgaria, Rumen Radev, y su esposa, Desislava Redeva, en el palacio de La Zarzuela.