Leah Isadora, la hija de 15 años de Ari Behn y Marta Luisa de Noruega, ha hablado a corazón abierto de sus sentimientos tras el suicidio de su padre

Este miércoles 30 de septiembre, Ari Behn, el que fuese marido de Marta Luisa de Noruega y padre de sus tres hijas, habría cumplido 48 años. No ha podido celebrar este aniversario junto a sus seres queridos, porque el pasado día de Navidad decidió quitarse la vida, sumido en la tristeza de una profunda depresión de la que no fue capaz de salir. Una mala decisión que ha destrozado a su familia, especialmente a sus hijas, que crecerán con una espina clavada en el corazón por si pudieron cambiar las cosas con una llamada, un gesto que hubiese cambiado el fatal desenlace. Pese a su ausencia, en el calendario familiar sigue señalado este día con cierto dolor por la ausencia, como así ha dejado entrever una de las hijas de Ari Behn, que ha querido tener unas palabras de recuerdo hacia su padre en tan señalado día.

Leah Isadora, de 15 años, una de las hijas que Ari Behn tuvo con Marta Luisa de Noruega, ha querido compartir sus sentimientos encontrados en este día. Lo ha hecho con sus más de 18.000 seguidores, con los que habla como si de una pequeña familia se tratase, en su afán de convertirse en influencer. Para eso, habla a corazón abierto sobre sus emociones más profundas, que en el día en el que su padre hubiese cumplido 48 años si no hubiese decidido quitarse la vida, atenazan su corazón. Lo ha hecho en una carta abierta a modo de homenaje en la que ensalza su figura, no tanto como escritor y artista, sino más en el terreno personal, como padre, para el que tan solo tiene buenas palabras.

“Feliz cumpleaños papá. Hace 9 meses, mi padre falleció debido al suicidio. Esta ha sido y será siempre la tragedia más dura que mi familia y yo hemos tenido que pasar. Verdaderamente no sé qué decir. Lo echo mucho de menos y desearía que las cosas fueran diferentes. En realidad nunca he sido sincera sobre esta cuestión en las redes sociales, porque tenía miedo y porque compartir mis sentimientos parecía aterrador. Pasar por algo así me hizo sentir muchas emociones. Tantos pensamientos que jamás podré explicar. Me sentí muy rota por dentro y caminé sintiendo que todo era un mal sueño y que no era real, que no había sucedido. Pero sí”, comienza a relatar Leah Isadora en su desgarrador mensaje que ha conmovido a sus seguidores.

Leah Isadora ha continuado acercando la figura de su padre a sus seguidores, dado que la gran mayoría son demasiado jóvenes como para saber quién fue y la importancia que tuvo para la familia real. “Nunca olvidaré a mi padre. Era un ser humano increíble y maravilloso, con tantas buenas intenciones que siempre quiso que todos estuvieran bien. Yo lo quería tanto… Pasar por todo eso me cambió. Me dio una perspectiva completamente diferente en la vida: si quieres a alguien, has de decírselo. Nunca sabes cuándo lo perderás. A veces, cuando estoy feliz y me sorprendo divirtiéndome, me paro y pienso, ¿me lo merezco? ¿Puedo sentirme así? Y por supuesto que sí. Todos merecemos ser felices. Nunca sabes por lo que pasan los demás y todos estamos peleando nuestras propias batallas. Recuerda ser siempre amable. Todo esto no me hizo más fuerte ni más valiente, me hizo darme cuenta de lo fuerte que ya era. Te echo mucho de menos, papá. ¡Te quiero y feliz cumpleaños!”, concluye la hija de Ari Behn.

Las desgarradoras palabras de Leah Isadora han conmovido a todos. La madurez de la que ha hecho gala con su testimonio, pese a tener tan solo 15 años, ha dejado a muchos en shock y es que lo dura que ha sido para ella la vida con el suicidio de su padre le ha hecho madurar de golpe. Le ha obligado a sentarse a replantearse su propia existencia, a valorar lo que tiene y a los que quiere. La forma en la que afronta el dolor y asume que la pérdida forma parte de la vida misma es muy aplaudida por sus seguidores, que tan solo han tenido palabras de consuelo para ella, a pesar de que su testimonio fuese un grito de ánimo a la vida, además de un vehículo para sentir a su padre más cerca en un día tan señalado como el día en el que este cumpliría 48 años y pasaría la jornada junto a sus hijas.

No es la primera vez que Leah Isadora habla sobre su padre tras el suicidio. Tan solo dos semanas después de conocerse la trágica noticia, la joven lamentó “haberme ausentado durante tanto tiempo, pero una tragedia ocurrió en mi familia y he estado realmente desolada, motivo por el que he estado con la gente a la que quiero. Pero volveré a publicar vídeos, espero que muy pronto”, explicaba a sus seguidores, a quienes quiso pedir disculpas por su ausencia, pese a que los motivos eran de sobra conocidos y entendibles.